Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sohag vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demiryolu Müdürlüğü, kazanın "ilk trende bulunan ancak henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin, aynı anda, bir çok vagonda, acil durum frenini aktive etmesi nedeniyle nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Acil durum frenlerinin aktive edilmesi üzerine ilk trenin durduğu, arkadan gelen ikinci trenin hızını azaltamaması nedeniyle ilk trene çarptığı ve en az iki vagonun devrildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Hala Zayed’in de, başkent Kahire’ye 460 km uzaklıktaki kaza bölgesine giderek incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

"Her kim sebep olduysa cezalandırılsın"

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ise tren kazasından sorumlu olanların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Bu acı veren kazaya ister ihmal, ister yolsuzluk isterse de benzer başka bir nedenle, her kim sebep olduysa gecikmeksizin, ayrıcalığa sahip olmaksızın, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Mısır’da son yıllarda sayıları artan ölümcül tren kazalarının büyük ölçüde uygunsuz altyapı ve yetersiz bakım hizmetleri nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

2019’da 22 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat görevinden istifa etmişti. Devlet Başkanı Sisi, bunun üzerine ulaştırma bakanlığına üst düzey bir general olan Kamel al-Wazir’i getirmişti.

Mısır’daki en ölümcül kazalardan biri 2002 yılında meydana gelmiş, Kahire’nin güneyinde, dolu bir trende çıkan yangın sonucu 373 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa / DA,HT

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