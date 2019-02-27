 Mısır′da hastane önünde patlama: 20 ölü | DÜNYA | DW | 05.08.2019

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DÜNYA

Mısır'da hastane önünde patlama: 20 ölü

Mısır'da patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 20 kişi öldü. Patlama, başkent Kahire'deki bir kanser hastanesinin önünde meydana geldi.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de patlayıcı yüklü bir aracın kanser hastalarının tedavi gördüğü bir hastane önünde patlaması üzerine 20 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe ters yönden giren aracın, üç araca çarparak kaza yapması sonucu yaşanan olayda 47 kişi de yaralandı. Çıkan yangın sonucu hastanenin bir bölümünde tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Patlama sonucu hastanenin girişi ağır hasar görürken, Mısır İçişleri Bakanlığı aracın olaydan kısa bir süre önce çalındığını açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İlk teknik incelemeler araçta patlama olduğunu ve kazanın patlayıcıların infilak etmesine neden olduğunu gösterdi" ifadesine yer verildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ayrıca olayın, aracın bir "terör operasyonununda" kullanılmak üzere nakledildiği sırada meydana geldiği tahmininde bulunduklarını duyurdu. Araca patlayıcı yüklenmesinden Müslüman Kardeşler bağlantılı Hasm Hareketi'nin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir görgü tanığı aracın şoförünün patlama öncesinde aracı terk ettiğini söyledi.

Sisi'den taziye

Olayın ardından bir açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Mısırlılara ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Sisi, ayrıca terörün kökünü kazıma sözü verdi.

Mısır'da güvenlik güçleri, özellikle Sina Yarımadası'nın kuzeyinde IŞİD'le bağlantılı teröristlere sık sık operasyonlar düzenliyor. Bölgenin dışında ise terör saldırılarına nadir olarak rastlanıyor. Son olarak Mayıs'ta Giza Piramidi yakınlarındaki bir turist otobüsünü hedef alan eylemde en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, Aralık ayında ise aynı bölgede üçü turist, biri de turist rehberi dört kişi saldırı sonucu ölmüştü.

rtr/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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