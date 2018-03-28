 Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi | DÜNYA | DW | 18.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi

Mısır devlet televizyonu mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu duyururken, Müslüman Kardeşler'in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi Mısır hükümetini suçladı.

default

Mısır devlet televizyonu, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı.

Mısır’ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi,  2013’ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi’nin söz konusu duruşmada hakim karşısında konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdiği, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Müslüman Kardeşler’in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanının "yavaş yavaş öldürüldüğü" ve "bir cinayetin söz konusu olduğu" belirtildi. Partiden yapılan açıklamada sağlık durumu kötü olan Mursi'nin cezaevindeki koşullarına dikkat çekilerek, "Onu beş yıl tek kişilik hücrede tuttular, aldığı ilaçların tamamını vermediler, tıpkı doğru dürüst yemek verilmediği gibi" denildi.

Ägypten Mohammed Mursi

Mısır devlet televizyonu, Mursi’nin bir süredir tekrarlayan bir tümörden dolayı tedavi gördüğünü kaydetti.

Mursi’nin avukatlarından Abdül Menem Abdül Maksud Reuters’a yaptığı açıklamada, 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanının sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle tedavi için defalarca dilekçe verdiklerini, bunlardan bazıları kabul edilirken bazılarının ise geri çevrildiğini söyledi.

Daha önce de İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW) Ortadoğu Direktörü Sarah Leah, Mısır hükümetini Mursi’nin tedavisini engellemekle suçlamıştı.

Mursi’nin oğlu Ahmet Mursi Facebook sayfasından babasının Kahire’de toprağa verildiğini duyururken, Uluslararası Af Örgütü de yetkililerden Mursi’nin ölümüne ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

AFP, rtr, dpa / SÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü

Mısır'da 2013 yılında askeri müdahaleyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hayatını kaybetti. Mahkemede yere yığılan Mursi'nin hastanede öldüğü açıklandı. (17.06.2019)  

Mursi hakkındaki müebbet hapis cezası kaldırıldı

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Mursi hakkında daha önce verilen müebbet hapis cezası kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Söz konusu dava yeniden görülecek. (22.11.2016)  

Mısır eski Devlet Başkanı Mursi yine hapis cezası aldı

Mısır eski Devlet Başkanı Mursi’nin yargı makamına hakaret etmekten suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. (30.12.2017)  

Benzer içerik

Ägypten Präsidentschaftswahlen

Ortadoğu uzmanı Meyer: Sisi de otokrat liderlerin safına katıldı 28.03.2018

Mısır'da Abdülfettah el Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimleri Ortadoğu uzmanı Günter Meyer DW'ye değerlendirdi. Meyer seçimin galibinin çok önceden belli olduğunu söylüyor.

Ägypten Mohammed Mursi

Mısır eski Devlet Başkanı Mursi yine hapis cezası aldı 30.12.2017

Mısır eski Devlet Başkanı Mursi’nin yargı makamına hakaret etmekten suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

Sudan ordusu Suudi Arabistan'ın maşası mı? 17.04.2019

Riyad yönetimi Sudan'daki askeri rejimi desteklediğini açıkladı. Gözlemciler Hartum'da Suudi Arabistan'ın etkisinin giderek artacağı yorumunu yapıyor: Bunun için pek çok neden olduğu görüşündeler.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD Ortadoğu'ya bin asker gönderiyor

İran'la gerginlik yaşayan Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu’ya bin asker daha göndereceğini duyururken, İran "hiçbir ülke ile savaşmak niyetinde olmadığını" açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  