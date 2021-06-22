Müzik kısıtlamasına tepki: #Kusurabakıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kademeli normalleşme çerçevesinde müzikli eğlence mekanları ile ilgili kısıtlamanın saat 24.00'ten itibaren süreceğiniaçıklaması ve "Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Müzisyenler tepkili

Erdoğan'ın bu açıklamalarına başta müzisyenler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #Kusurabakıyoruz etiketiyle tepki gösterdi. Grup Gündoğarken'den Burhan Şeşen, "Yeter ya. Bu nasıl keyfi bir uygulamadır?" sözleriyle kısıtlamaların sürmesini eleştirdi.

Müzisyen Gaye Su Akyol da "Rahatsız oluyorsan dinleme beyefendi #kusurabakıyoruz" paylaşımıyla kısıtlamalara tepki gösterdi.

Bir süre önce pandemi nedeniyle konserlerin 1,5 yıldır yapılamamasını protesto etmek için Maçka Parkı'nda bir konser düzenleyen rock grubu REDD de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. REDD'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda uygulamanın "yaşam biçimine müdahale" olduğu ifade edildi.

Aylin Aslım da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz" dedi.

Muhalefetten tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da müzik etkinliklerine yönelik kısıtlamaların sürmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında "Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver" ifadelerini kullandı. Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan savunma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise uygulamayı savundu ve tartışmanın çarpıtıldığını öne sürdü. Yazılı açıklama yapan Altun, "Ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir. Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

DW,DHA/BÖ,JD

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