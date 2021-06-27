 Müsilaj: Marmara′da tehlike sürüyor | Türkiye | DW | 11.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Müsilaj: Marmara'da tehlike sürüyor

Marmara Denizi'nde Nisan ayında başlayan müsilaj su yüzeyinde ortadan kalksa da bazı bölgelerde deniz dibinde sürüyor. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar bir an önce kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

İstanbul kıyılarında müsilaj Haziran ayında deniz yüzeyini kaplamıştı

İstanbul kıyılarında müsilaj Haziran ayında deniz yüzeyini kaplamıştı

Geçen Nisan ve Mayıs aylarında Marmara Denizi'nin yüzeyinde görülen müsilaj sorunu hâlâ sürüyor. Bazı bölgelerde yüzeydeki kirlilik görüntüsü kaybolsa da denizin dibindeki sorun henüz çözülebilmiş değil.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Araştırma Komisyonu üyeleri geçen hafta Marmara Denizi'nde yaptığı incelemeler sonucunda, bazı bölgelerde deniz dibinde müsilajın sürdüğü tespitinde bulundu.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı Kasım ayında yeni bir müsilaj tehlikesine dikkat çekti.

Erdek Körfezi'nde 17,5 metreye geçen günlerde bir dalış gerçekleştiren Prof. Mustafa Sarı, gözlemlerini şu sözlerle anlattı:

"Dibe çöken müsilaj yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturmuş, yüzeyi sütlü kahve kıvamında. Görüntüsü de öyle ama yüzeyin altına elimizi daldırdığımızda simsiyah, parçalanmış müsilaj çamuruyla karşılaşıyoruz."

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Sarı, deniz altındaki müsilajın parçalanmasının "istenen, beklenen bir durum" olduğunu belirtti; ancak bunun her aşamada denizdeki ekosistemi tehdit ettiğinin altını çizdi. Doğal döngünün dışında çok büyük kümeler halinde alanları kaplayan müsilajın parçalanırken "suyun içindeki oksijeni tükettiğine" değinen Sarı, bunun da "önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek müsilaj için bir zemin" olduğunu söyledi.

Denizlerde müsilaj ya da diğer adıyla deniz salyası oluşumu çeşitli faktörlere bağlı. Bunlardan biri iklim değişikliği, diğeri ise çevresel kirlilik. Denizlerdeki kirlilik nedeniyle artan azot ve fosfat miktarının yanı sıra deniz suyunun ısısındaki artış müsilaja neden oluyor.

Deniz dibindeki son durum nedir?

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununu incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında bir araştırma komisyonu kuruldu. İlk toplantısını 8 Temmuz'da yapan Müsilaj Araştırma Komisyonu, denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerin ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Komisyon üyeleri denizin altında da incelemelerde bulundu

Komisyon üyeleri denizin altında da incelemelerde bulundu

Müsilaj Araştırma Komisyonu, bu çerçevede Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu. 7 Eylül'de İstanbul'da başlayan inceleme Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de sürdü. İncelemeler kapsamında bölgedeki artırma tesislerini ziyaret eden komisyon üyeleri bazı noktalarda da dalışlar gerçekleştirerek deniz altındaki durumla ilgili de gözlemlerde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin komisyonda yer alan isimler arasında yer alıyor. DW Türkçe'ye gözlemlerini anlatan Şevkin, Büyükada civarında yaptıkları dalışta "deniz dibinde kabuklu deniz canlılarının yaşamını yitirdiğini, yine buradaki deniz çayırlarının üzerlerini kaplayan müsilaj nedeniyle fotosentez yapamaması yüzünden, bunların kuruduğunu" söyledi.

Birçok noktada "yüzeydeki müsilajın temizlendiğini" belirten Müzeyyen Şevkin, bundan sonra eylem planları çerçevesinde "evsel atıkların, sanayi atıkların, denize sintine suyunu bırakan gemilerin denetlenmesinin önemli" olduğunu vurguladı. Şevkin ayrıca "Can çekişmekte olan Marmara'ya atık deniz muamelesi yapılmaktan vazgeçilmesi gerektiğini" söyledi

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin

.

Müsilaj sorununun çözümü için öncelikle kirlilikle mücadele edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için evsel ve endüstriyel kirliliğin önüne geçilmesi ve atık suyun Marmara'ya karışmaması gerektiğini vurguluyorlar.

"Müsilaj göz önünde olmayınca denetimler gevşedi"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından Haziran ayında müsilaj sorununu ele alan çalıştay sonrası 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı oluşturulmuştu. Denizin müsilajdan temizlenebilmesi ve tekrarlanmaması için Marmara Denizi'ne kıyısı olan yedi ilde ileri biyolojik arıtmanın hayata geçirilmesi kararı verilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 14 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada "kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" demişti.

Video izle 13:36

Marmara'da ölüm çoktan başladı

Ancak Prof. Mustafa Sarı denetimlerin gevşetildiği görüşünde.

"Aklı gözünde bir topluluk olarak müsilaj gözümüzün önünden kalktığında gevşettik bu yaptıklarımızı. Yani denetimler şu anda gevşedi" diyen Mustafa Sarı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı acilen uygulamak için tekrar "8 Haziran'daki heyecanla yola çıkmamız lazım" ifadesini kullandı. Sarı, "Yoksa önümüzdeki yıllarda müsilajla daha çok karşılaşacağız ve müsilaj çok daha hayal etmediğimiz zararlara, hasarlara neden olacak" uyarısında bulundu.

"Kasım ayında yine müsilajla karşılaşma ihtimali yüksek"

Müsilajın "sonuç" olduğunun altını çizen Sarı, "nedenlerini ortadan kaldırmadan sonuçların değişmesini bekleyemeyiz. Şu anda nedenler olduğu gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Sarı, iklim değişikliği etkilerinin sürmesi ve çevresel kirliliğin azaltılmaması durumunda "Kasım ayında yeniden müsilajla karşılaşma ihtimali çok yüksek" dedi.

Adnan Ağ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kurum: Denize girilebilir, balık yenebilir

Çevre Bakanı Kurum, Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaj kalmadığını, sonraki 10 metrede ise olduğunu söyledi. Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.  

Bakan Kurum: Marmara Denizi'de 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Toplam 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek depolama sahalarına gönderdik" dedi.  

Avrupa'da nehir çöpüyle denizleri en çok kirleten ülke Türkiye

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekti.  

Erdoğan'dan müsilaj açıklaması

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsilaj belası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur" dedi. Erdoğan, Çevre Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Eski İBB Başkanı Sözen: Müsilajla doğru mücadele edilmezse İstanbul yaşanamaz hale gelir  

Benzer içerik

Aerial view of children sailing on single-handed dinghy boats of the Optimist international class during a training session as the sea is covered by sea snot, a thick slimy layer of the organic matter also known as marine mucilage, spreading through the Sea of Marmara and posing a threat to marine life and the fishing industry, in Istanbul, Turkey June 13, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Umit Bektas

Müsilajdan kurtulmanın çözümü: Marmara'yı kirletmeyin 27.06.2021

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Çanakkale Boğazı'nı aşarak Ege Denizi'ne ulaştı. Uzmanlar çözüm konusunda hemfikir: Temizlemek ya da oksijen vermek çare değil, tek çözüm kirliliği önlemek.

Aerial view of boats docked to a marina covered by sea snot, a thick slimy layer of the organic matter also known as marine mucilage, spreading through the Sea of Marmara and posing a threat to marine life and the fishing industry, in Istanbul, Turkey June 13, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Umit Bektas

Bakan Kurum: Marmara Denizi'de 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik 19.06.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Toplam 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Meer Verschmutzung Türkei 2 experten Bilder, Copyrıght: Privat und 2 Bilder von Murat Kurum, Vorsitzt der türkischen Fischer Verein, Rechte frei.

"Deniz salyası" balıkçılığı etkiliyor mu? 09.05.2021

Balıkçılar arasından deniz salyası ya da kaykay adı verilen müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde endişeye yol açıyor. Bu endişenin sebeplerini ve denizleri bekleyen tehlikeleri mercek altına aldık.