Münih’in efsanevi stadı Türkgücü’ne tahsis ediliyor

Münih'in, 1972 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan ünlü stadyumu 15 yıl aranın ardından, Münih Türkgücü ile yeniden profesyonel futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Kent yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamada, Alman üçüncü futbol ligine (3. Bundesliga) yükselmeye hazırlanan Münih Türkgücü ile yapılan görüşmeler sonunda, ünlü stadın önümüzdeki sezon azami sekiz maç için bu kulübe tahsis edildiği bildirildi.

Ara verilen Bavyera Bölgesel Ligi'nde dokuz puan farkla lider durumda bulunan Münih Türkgücü'nün federasyon kararı ile bir üst lige çıkarılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), bu kararını Haziran ayı içinde Alman Futbol Federasyonu'na (DfB) bildirmek zorunda.

"Görüşmeler kolay geçmedi"

Münih Belediyesi'nde sportif faaliyetlerden sorumlu olan Beatrix Zurek, Münih Türkgücü takımı ile varılan anlaşmayı, "Görüşmeler kolay geçmedi, bu açıdan tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştığımız için mutluyuz" sözleri ile değerlendirdi.

Münih Olimpiyat Stadı’nı da kapsayan Olimpiyat Parkı’nın yöneticisi Marion Schöne ise, "Türkgücü bizimle iletişim halinde, açıkhava konserlerinin olmadığı dönemde en fazla sekiz maçını burada oynayabilir. Ünlü çadır çatının altına hoş geldiniz!" dedi.

1974 Dünya Futbol Şampiyonası finalinden bir kare. Soldan sağa: Berti Vogts, Franz Beckenbauer ve Johann Cruyff

Efsane stadyum

Bayern Münih ve 1860 Münih takımlarına uzun sezonlar boyunca ev sahipliği yapan ve örümcek ağından yapılmış bir çadırı andıran çatısı ile kendine özgü bir mimariye sahip olan Münih Olimpiyat Stadı, bu iki takımın Allianz Arena'ya taşınması ile birlikte, 2004-2005 sezonunun ardından profesyonel futbola veda etmişti.

Aralarında, Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 mağlup ettiği 1974 Dünya Futbol Şampiyonası finali ve Hollanda'nın Sovyetler Birliği'ni 2-0 yendiği 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası finali gibi futbol tarihinin unutulmazları arasına giren pek çok maça ev sahipliği yapan Münih Olimpiyat Stadı'nda, geçtiğimiz yıllarda daha çok açıkhava konserleri düzenleniyordu. Bu bağlamda, Robbie Williams, Bon Jovi, AC/DC, U2 ve Depeche Mode gibi solist ve gruplar son yıllarda burada sahne aldı.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe