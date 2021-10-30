Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Münih

Münih (Almanca: München), Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kentidir. Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve başkentidir. Avrupa Birliği'nin onikinci en büyük şehridir.

Her yıl Eylül ayının son haftası ile Ekim'in ilk haftası düzenlenen ve binlerce turistin de ziyaret ettiği "Ekim Festivali" (Oktoberfest) adlı bira festivaline ev sahipliği yapar.

Thousands of foreign workers try to board special trains at a station in Munich, Germany as they use the Easter holidays to return to their families to southern Europe on April 17, 1981. (AP Photo/Wolfgang Rattay)

Sirkeci Garı’ndan Münih Hauptbahnhof’a | Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı 30.10.2021

Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İki kültür arasında bugün Almanya’da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya’ya işçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Peki, ilk kuşak ve daha sonraki kuşaklar Almanya’da ne tür zorluklar yaşadı? DW Türkçe, göçün 60 yıllık tarihine mini bir belgeselle ışık tutuyor.
ILLUSTRATION - Eine Frau unterschreibt am 15.11.2018 in Hamburg einen WG-Mietvertrag, waehrend ein Mann ihr die Schluessel uebergibt (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Öğrenci evlerinde kiralar el yakıyor 22.09.2021

Almanya'nın 19 kentini kapsayan rapora göre, öğrencilerin ev kiraları 2021'de geçen yıla göre yüzde 1,8 arttı. Öğrenciler 30 metrekarelik bir daire için su ve yakıt dahil ayda ortalama 515 euro kira ödüyor.

Bayern Munich's defender Jerome Boateng poses with a dummy of the soccer World Cup trophy during an autograph session in the so-called Bayern Munich Erlebniswelt at the stadium in Munich, southern Germany, on March 6, 2016. The defender of Bayern Munich Jerome Boateng is currently injured. / AFP / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1,8 milyon euro ceza 09.09.2021

Ünlü futbolcu Jerome Boateng, eski partnerine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
Fußball: EM, Deutschland - Ungarn, Vorrunde, Gruppe F, 3. Spieltag in der EM-Arena München. Ein Fußballfan hat Regenbogenfahnen in den Haaren. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya-Macaristan maçında "gökkuşağı" protestosu 24.06.2021

Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına UEFA'nın izin vermemesi üzerine, maç sırasında yine de LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verildi.

MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Almanya'dan UEFA'ya yoğun tepkiler 23.06.2021

Münih Stadı’nın gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasını yasaklayan UEFA yoğun tepkilerin odağı oldu. Macaristan Başbakanı Orban, Almanya gezisini iptal etti.
MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

UEFA Münih Stadı'nda gökkuşağı renklerine izin vermedi 22.06.2021

UEFA, "siyasi bağlamı" olması gerekçesiyle Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın LGBTİ+ bireylerin sembolü olan gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermedi.
firo : 30.01.2021 Fu?ball, 1. Bundesliga, Saison 2020/2021, FC Bayern M_nchen Muenchen - TSG Hoffenheim 4:1 Allianz Arena , Stadion , von , FC Bayern M_nchen , leuchtet , in, den , Regenbogenfarben als , Zeichen , f_r , Toleranz , und , gegen , Diskriminierung , Hinterleger , Regenbogen Foto: Sven Simon / Pool / via firo Sportphoto

Almanya-Macaristan maçında LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verilecek 20.06.2021

Münih’te çarşamba günü oynanacak Almanya-Macaristan maçında stadın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması hedefleniyor. Bunun, LGBTİ+ hakları için verilecek bir mesaj olacağı belirtiliyor.
Fußball: EM, Frankreich - Deutschland, Vorrunde, Gruppe F, 1. Spieltag in der EM-Arena München. Ein Greenpeace-Aktivist landet auf dem Spielfeld. Important: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting. +++ dpa-Bildfunk +++

Maça paraşütle inen Greenpeace aktivisti siyasetçileri kızdırdı 16.06.2021

Almanya-Fransa maçı öncesinde Greenpeace'in paraşütle düzenlediği ve iki kişinin yaralanmasına yol açan protesto eylemi tepkiyle karşılandı. Greenpeace ise olaydan dolayı özür diledi.

Aşı sonrasında ne kadar süre için bağışıklık kazanırım? 07.05.2021

Münih Teknik Üniversitesi ve Münih Helmholtz Merkezi Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Ulrike Protzer, koronavirüs aşısı olduktan sonra edinilen bağışıklığın ne kadar sürdüğü konusundaki soruları yanıtladı.

Korona geçirdim, aşı olmam gerekir mi? 28.04.2021

Münih Teknik Üniversitesi ve Münih Helmholtz Merkezi'nden Prof. Dr. Ulrike Protzer Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra bile, aşı olmanın neden mantıklı olacağını anlatıyor.

President Joe Biden speaks during a virtual event with the Munich Security Conference in the East Room of the White House, Friday, Feb. 19, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Biden'dan Avrupa'ya "ABD geri döndü" mesajı 19.02.2021

ABD Başkanı Joe Biden Münih Güvenlik Konferası’nda transatlantik ittifakın ABD için tekrar öncelik olduğunu söyledi. Biden Avrupa ve NATO’ya güven verici mesajlar verdi.
01.02.2019 A Yemeni child stands amidst debris of a building destroyed in Saudi-led air strikes in Yemen's capital Sanaa on February 1, 2019. - Saudi Arabia and its allies intervened in Yemen in 2015 to support President Abedrabbo Mansour Hadi's government after the Iran-aligned Huthis ousted it from the capital Sanaa and swathes of the country's north. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP) (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

72 milyon çocuk cinsel şiddet riski altında 18.02.2021

Save the Children çocuklara yardım örgütünün hazırladığı bir rapora göre, dünya genelindeki çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 72 milyon çocuk cinsel şiddete maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.
Muenchen, Deutschland 27. September 2020: 3.Liga - 20/21 - Tuerkguecue Muenchen vs. 1. FC Kaiserslautern Tuerkguecue Logo, Schriftzug Bande, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail /// DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. /// | Verwendung weltweit

Türkgücü Münih tarih yazıyor: "Bize hiçbir yer deplasman değil" 07.10.2020

Almanya'da göçmenlerce kurularak profesyonel lige çıkan ilk kulüp Türkgücü Münih sezona da iyi başladı. Kulübün sportif sorumlusu, seyircili maçlara geçildiğinde her statta ev sahibi gibi oynayacakları düşüncesinde.
Maskenpflicht im oeffentlichen Personennahverkehr. U-Bahn Muenchen am 29.07.2020. Auf dem Bahnsteig warten Fahrgaeste vor dem einfahrenden Zug -alle tragen Masken. Mund-Nasen-Schutz.Munschutz,Maske, OEPNV,oeffentlicher Personennahverkehr, Nahverkehr,MVG,U-Bahn,Metro. *** Mask obligation in public transport U Bahn Muenchen on 29 07 2020 On the platform waiting passengers in front of the arriving train all wear masks mouth nose protection mouth protection,mask,OEPNV,public transport,MVG,U Bahn,Metro

Münih'te korona önlemleri sıkılaştırılıyor 21.09.2020

Almanya'nın Münih kentinde korona vakalarının artması üzerine koruma önlemleri yeniden artırılıyor. Kentte 5'ten fazla kişinin buluşmasına izin verilmeyecek, bazı bölgelere de maske zorunluluğu getirilecek.

18.09.2020, Bayern, München: Ein Poller mit roten Lichtern und einem Info-Plakat über das Coronavirus steht auf der Theresienwiese. Im Hintergrund ist die Bavaria zu sehen. Normalerweise wäre auf der Theresienwiese am 19.09.2020 das Oktoberfest eröffnet worden. Das größte Volksfest der Welt wurde wegen der Corona-Pandemie 2020 abgesagt. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Oktoberfest bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor 19.09.2020

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest (Ekim Festivali) bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamıyor. Alternatif kutlamaları engellemek için de birçok yerde alkol yasağı getirildi.
Zahlreiche Menschen gehen am 17.12.16 in Muenchen ueber die weihnachtlich geschmueckte Kaufingerstrasse, in der es besonders viele Geschaefte gibt. Foto: Joerg Koch | Verwendung weltweit

Korona vakalarında artış: Münih'te alkol yasaklandı 28.08.2020

Almanya'nın Münih şehrinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, kamusal alanda alkollü içki tüketimi yasaklandı. Restoran, kafe gibi yerlerde ise alkol yasağı uygulanmayacak.

Daha fazlasını göster