Münih: İsrail Başkonsolosluğu yakınındaki şüpheli öldürüldü

Münih'te İsrail Başkonsolosluğu ile NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında polis tarafından vurulan bir şüpheli hayatını kaybetti.

Münih'te Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi ile İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında şüpheli bir kişi polis tarafından vuruldu.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, polis tarafından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hermann, polis ile çatışmaya giren kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

"Uzun namlulu silahı vardı"

Bu açıklama öncesinde polis sözcüsü, şüphelinin polis ile çatışmaya girdiğini ve ağır yaralandığını, yanında uzun namlulu bir silah olduğu bilgisini vermişti. Olayda başka bir kişinin yaralandığına dair bilgi bulunmadığını ifada eden polis sözcüsü, çatışmada beş polisin yer aldığını belirtti. Sözcü, şüphelinin aracında arama yapıldığını da sözlerine ekledi.

Münih Polisi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda olayla ilgili gelişmeleri aktardı. NS Dokümantasyon Merkezi ile İsrail Başkonsolosluğu arasındaki bölgeye sabah saatlerinde çok sayıda polis gönderildiğini belirten Münih Polisi, daha sonraki paylaşımında ise şüpheli bir kişinin polis tarafında vurularak yaralandığı bilgisini verdi. Polis bu paylaşımında "Polis güçleri, silahlı olduğu açık olan bir kişi gördü. Silahlarını kullanan polis güçleri, söz konusu kişiyi vurarak yaraladı. Şu an için başka yaralıların olduğuna dair bulgu yok" ifadelerini kullandı. Polis, şu an için başka bir şüpheli bulunmadığını, ancak ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bild gazetesi ise elinde uzun namlulu bir silah olan şüphelinin NS Dokümantasyon Merkezi'nin önüne aracını sürerek, müze önündeki polis güvenlik noktasına ateş açtığını iddia etti. Haberde, bunun üzerine polislerin bu ateşe karşılık verdiği öne sürüldü.

Polisin açıklamaları öncesinde de Alman medyasında Münih'te NS Dokümantasyon Merkezi ve İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyulduğu haberleri yer almıştı.

İsrail Dışişleri'nden açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayda Başkonsolosluk çalışanları arasında yaralanan olmadığını belirtti. Açıklamada, Başkonsolosluk binasında 1972'de Münih Olimpiyatları sırasında İsrailli sporculara yönelik saldırının yıldönümü dolayısıyla bir anma etkinliğinin düzenlendiğini, bu nedenle de konsolosluğun açık olmadığı kaydedildi.

dpa, Reuters/JD, BK

