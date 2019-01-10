Müebbet alan Ilıcak 'a 5 yıl 10 ay hapis cezası daha

Gazeteci Nazlı Ilıcak "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genelkurmay'a ait gizli bir belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'ndeki köşesinde yayımladığı gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanan Nazlı Ilıcak hakkındaki dava davasına bugün İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan Ilıcak, duruşmaya Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı. Savcı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını ve cezalandırma talebini tekrarladı.

Son savunmasını yapması istenen Nazlı Ilıcak, dosyaya yeni belgeler geldiğini söyleyerek, "Bu CD'leri izlemeden savunma yapamam. Çünkü hayali suçlamalarla karşı karşıyayım" şeklinde konuştu. Ilıcak, takipsizlik verilen bir dosyadan 3 yıl sonra yeniden yargılandığını belirtti. Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin ise Basın Kanunu'na göre 4 aylık hak düşürücü sürenin göz önüne alınmasını talep ederek, siyasi ve askeri casusluk maksadı ile belge açıklanmadığını vurguladı. Yazının yayımlandığı tarihte "belgeler alenileşmişti" şeklinde konuşan avukat Derin, Nazlı Ilıcak'ın beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamasıyla açılan davada eylemin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçunu teşkil ettiğini belirtti. Heyet, Nazlı Ilıcak'a önce 7 yıl hapis cezası verdi. Ancak Nazlı Ilıcak'ın geçmişi, sabıkasız oluşunu ve geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkat alan heyet, Ilıcak'ı cezayı 5 yıl 10 hapis cezasına indirdi.

Nazlı Ilıcak bir diğer davada müebbet almıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen hareketinin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan Şubat 2018'de müebbet hapis cezası verilmişti. Karar bir üst mahkeme tarafından da onanmıştı.

DW/JD,GA

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