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Mücella Yapıcı'nın cezaevi günleri

5 saat önce

Gezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan annesinin cezaevi günlerini anlattı.

https://www.dw.com/tr/m%C3%BCcella-yap%C4%B1c%C4%B1/video-61980458

Gezi Davası'nda, 25 Nisan'da çıkan kararla cezaevine konan isimlerden 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı, annesinin cezaevindeki günlerini DW Haber'e anlattı.

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