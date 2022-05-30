Mücella Yapıcı'nın cezaevi günleri

Hukuk ve AdaletTürkiyeMücella Yapıcı'nın cezaevi günleriTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoHukuk ve AdaletTürkiye5 saat önce5 saat önceGezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan annesinin cezaevi günlerini anlattı.https://www.dw.com/tr/m%C3%BCcella-yap%C4%B1c%C4%B1/video-61980458ReklamGezi Davası'nda, 25 Nisan'da çıkan kararla cezaevine konan isimlerden 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı, annesinin cezaevindeki günlerini DW Haber'e anlattı.