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Ljubljana, Slovenya'nın başkentidir. 277 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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Gölleri, nehirleri, şelaleleri, dağları, ormanları, mağaraları ve birçok doğal güzelliğiyle Hırvatistan ile Slovenya sınırında bulunan Kolpa Vadisi, Avrupa'nın keşfedilmemiş gizli cenneti kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu gizli cennetin ortasından üstü dikenli tellerle çevrili kilometrelerce uzanan çitler geçiyor.