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Ljubljana

Ljubljana, Slovenya'nın başkentidir. 277 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Ljubljana ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Slovenia's Prime Minister Janez Jansa takes off his protective face mask as he prepares to make a statement on arrival for an EU summit at the European Council building in Brussels, Friday, July 17, 2020. Leaders from 27 European Union nations meet face-to-face on Friday for the first time since February, despite the dangers of the coronavirus pandemic, to assess an overall budget and recovery package spread over seven years estimated at some 1.75 trillion to 1.85 trillion euros. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Dönem başkanı Slovenya AB'nin genişlemesinden yana 02.07.2021

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralan Slovenya'nın Başbakanı Jansa AB'nin genişlemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'da dikenli telle kaplı bir cennet: Slovenya-Hırvatistan sınırı 09.09.2020

Gölleri, nehirleri, şelaleleri, dağları, ormanları, mağaraları ve birçok doğal güzelliğiyle Hırvatistan ile Slovenya sınırında bulunan Kolpa Vadisi, Avrupa'nın keşfedilmemiş gizli cenneti kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu gizli cennetin ortasından üstü dikenli tellerle çevrili kilometrelerce uzanan çitler geçiyor.

Avusturya sınırında mülteci tatbikatı 29.06.2018

2015 yılındaki gibi bir göçmen akınına uğramaktan korkan Avusturya hükümeti, Slovenya sınırında tatbikat yapıyor. Slovenya ise son 3 yılda sınırı geçen neredeyse hiç bir mülteci olmamasına rağmen yapılan tabikata tepkili.

03.06.2018, Slowenien, Ljubljana: Janez Jansa, ehemaliger Ministerpräsident und rechtskonservative Oppositionsführer, spricht im Hauptquartier seiner Partei über die Wahl. Jansa hat die Parlamentswahl für sich entschieden. Ob der Rechtskonservative aber eine Koalition zusammenbekommt, ist längst nicht ausgemacht. Foto: Uncredited/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Slovenya seçimini göçmen karşıtı parti kazandı 04.06.2018

Slovenya'daki parlamento seçimlerini göçmen karşıtı Janez Jansa liderliğindeki SDS kazandı. Ancak partinin aldığı oy oranı tek başına hükümet kurmasına yetmiyor.
14.12.2017 Slovenian Prime Minister Miro Cerar arrives for an EU summit at the Europa building in Brussels on Thursday, Dec. 14, 2017. European Union leaders are gathering in Brussels and are set to move Brexit talks into a new phase as pressure mounts on Prime Minister Theresa May over her plans to take Britain out of the 28-nation bloc. (AP Photo/Olivier Matthys) |

Slovenya Başbakanı istifa etti 15.03.2018

Slovenya'da yargı, demiryolu projesinin onaylandığı referandumu hükümetin "evet" oylarını artırmak için devletin parasını kullandığı gerekçesiyle iptal etti. Başbakan Cerar karar üzerine istifasını açıkladı.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den künftigen US-Präsidenten Donald Trump (l, Foto vom 14.12.2016) und den russischen Präsidenten Wladimir Putin (Foto vom 19.12.2016). (zu dpa Gespräch von Trump und Putin für diesen Samstag geplant vom 27.01.2017) Foto: A. Lohr-Jones/A. Astafyev/CNP POOL/Sputnik/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Putin ile Trump Slovenya’da görüşebilir 10.02.2017

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ı ilk kez bir araya getirecek buluşmanın nerede olacağı merak ediliyor. Putin’in ilk görüşmenin Slovenya’da olabileceğini söylediği bildiriliyor.
14.09.2016 epa05538880 President of the Football Association of Slovenia and candidate for the UEFA presidency Aleksander Ceferin speaks before the elections of the new UEFA President, at 12th Extraordinary UEFA Congress in Athens, Greece, 14 September 2016. Michel Platini has been given permission by Fifa's ethics committee to address the Uefa congress in Athens despite his four-year ban from all football-related activity. EPA/YANNIS KOLESIDIS +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/EPA/Y. Kolesidis

UEFA’da yeni başkan Ceferin 14.09.2016

Platini’den boşalan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) yeni başkanı Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu.
08.03.2016+++ A woman hangs a blanket at the border fence of the Greek Macedonian borders, near the village of Idomeni on March 8, 2016, where thousands of refugees and migrants are stranded. European Unions leaders held a summit with Turkey's prime minister on March 7 in order to back closing the Balkans migrant route and urge Ankara to accept deportations of large numbers of economic migrants from overstretched Greece. More than one million refugees and migrants have arrived in Europe since the start of 2015 -- the majority fleeing the war in Syria -- with nearly 4,000 dying while crossing the Mediterranean. / AFP / LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/L. Gouliamaki

Balkanların kapısı mültecilere kapandı 09.03.2016

Üç balkan ülkesinin daha sınırlarını mültecilere kapatmasıyla Balkan rotası fiilen kullanılamaz hale geldi.
11.11.2015 +++ Slovenian soldiers set up wire barriers in the village Gibina, Slovenia, November 11, 2015. Trucks carrying wire fencing arrived in the Slovenian village of Gibina close to the border with Croatia early on Wednesday, a day after the government said it would start erecting barriers to control the flow of migrants. REUTERS/Srdjan Zivulovic +++(C) Reuters/S. Zivulovic

Slovenya sığınmacılara sınırları kapatıyor 08.03.2016

Slovenya İçişleri Bakanlığı, gece yarısından itibaren sığınmacılara sınırların kapatılacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, Balkan güzergâhının kapandığına dikkat çekiliyor.

DW ile Haber 23.02.2016 - 15:00 23.02.2016

Suriye rejiminden ateşkese onay - Slovenya'da sınır güvenliği için ordu devrede - Brezilya Zika virüsüyle mücadele ediyor... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
Dezember 2015 *** RIGONCE, SLOVENIA-- Slovenian soldiers began patrolling the newly built border fence that separates Slovenia from Croatia. The fence was built in December, 2015, to keep undocumented migrants and asylum-seekers from illegally entering the country. (Photo by Jodi Hilton/NurPhoto) Copyright: picture alliance/NurPhoto/J. Hilton

Slovenya ordusu mültecilere karşı sınırda 23.02.2016

Avrupa'nın kuzeyine geçmek isteyen mültecilerin Slovenya'ya yönelmesi üzerine hükümet sınır güvenliğini sağlamak üzere orduyu harekete geçirdi.
ARCHIV - Flüchtlinge warten am 21.11.2015 an der deutsch-österreichischen Grenze nahe Wegscheid (Bayern) während eines Schneeschauers auf ihre Einreise nach Deutschland. Der Wintereinbruch in Bayern trifft auch die Flüchtlinge in der Grenzregion. Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/A.Weigel

Avusturya'dan yeni sığınmacı adımı 15.01.2016

Avusturya önümüzdeki haftadan itibaren Slovenya üzerinden gelen sığınmacıların daha büyük bir bölümünü geri çevirmeye hazırlanıyor.

DW ile Haber 14.01.2016 – 14:00 14.01.2016

Diyarbakır'da bombalı saldırı - Terör bu kez de Cakarta'da - Almanya İçişleri Bakanı'ndan açıklama… Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
German Chancellor Angela Merkel (R) welcomes Slovenia's Prime Minister Miro Cerar to review the honour guard before talks at the Chancellery in Berlin October 30, 2014. REUTERS/Hannibal (GERMANY - Tags: POLITICS)

Merkel Slovenyalı meslektaşı Cerar'ı ağırlıyor 14.01.2016

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Slovenyalı meslektaşı Cerar’ı Berlin’deki başbakanlık konutunda kabul ediyor.
20.09.2015 *** A group of migrants walks in Dobova, Slovenia, October 20, 2015. Migrants continue to stream north through the Balkans from Greece but Hungary sealed its border with Croatia on Friday and Slovenia imposed daily limits on migrants entering from Croatia, leaving thousands stuck on cold, rain-sodden frontiers. REUTERS/Srdjan Zivulovic

Avrupa'ya sığınmacı akını devam ediyor 30.12.2015

Balkan güzergahı üzerinden Avusturya ve Almanya'ya her gün binlerce sığınmacının gelmeye devam ettiği bildirildi.
20.12.2015 Family members cast ballots at a polling station during a referendum on whether to give same-sex couples the right to marry and to adopt children, in Sora, Slovenia December 20, 2015. REUTERS/Srdjan Zivulovic Copyright: Reuters/S. Zivulovic

Slovenya'da eşcinsel evliliğe ret 21.12.2015

Slovenya'da eşcinsel evliliklere izin veren yasa referandumda ret edildi.
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