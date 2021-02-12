 Lise sınavlarına iptal yok, düzenleme var | TÜRKİYE | DW | 11.05.2021

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TÜRKİYE

Lise sınavlarına iptal yok, düzenleme var

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimdeki sınav uygulamalarının yeniden düzenlenmesine karar verdi. Lise öğrencileri, ikinci dönem sınavlarının iptal edilmesi için sosyal medyadan kampanyalar yürütüyordu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın kararıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim" ifadesini kullandı.

Özellikle lise öğrencileri, pandemi nedeniyle ikinci dönem sınavlarının iptal edilmesi için uzun süredir sosyal medyadan kampanyalar yürütüyordu.

Bakanlığın getirdiği düzenleme kapsamında alınan kararlar şu şekilde:

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.

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Türkiye’de öğretmenlerin aşılama program başladı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanı Selçuk da aşı oldu. 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçilecek olan ülkede 1 milyondan fazla okul çalışanının aşılanması öngörülüyor.

Yarıyıl tatilinin sonra ermesiyle birlikte yüz yüze eğitime yeniden geçilmesi gündemde. Ancak hem eğitimciler hem de hekimler ülke çapında yüz yüze eğitime başlanması fikrine mesafeli.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık" diye konuştu.

Türkiye'de okulların kapatılmasının nedeni olarak "bulaş merkezi" olmaları değil, toplumdaki artan genel risk gösteriliyor. Bilim Kurulu Üyesi Özlü'ye göre asıl amaç toplumdaki genel hareketliliğin azaltılması.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde öğrencilerin haftada iki gün okulda olacağını söyleyerek isteyen velilerin çocuklarını okula göndereceğini belirtti.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

6-  Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

8-  2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait  ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak  sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecek.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

 

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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