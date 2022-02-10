Liderler 22 sayfalık metin için bir araya geliyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir süredir ortak metin çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, Cumartesi günü düzenlenecek çalışma yemeğinde ilk kez bir araya geliyor. Toplantıda ortak metnin yanı sıra Millet İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği konusunun da gündeme gelmesi beklenirken, Ankara kulislerinde toplantı için "İttifakın ilk provası" yorumları yapılıyor.

Son kez görüş ve öneriler sıralanacak

Edinilen bilgiye göre genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, ortak metin üzerine son bir kez görüş ve önerilerini dile getirecek. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından yönetici özetinin yer alacağı ortak metnin imzalanmasına yönelik bir yol haritası belirlenecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Yönetici özetli, 22 sayfalık ortak metin

DW Haber, toplantı öncesinde, son şekli verilen 22 sayfalık ortak metnin ayrıntılarına ulaştı. Genel başkanların da büyük oranda mutabık kaldığı metne göre Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde azaltılırken güçlü bir parlamentonun temelleri atılacak. Cumhurbaşkanının yetkileri başbakan ve hükümete ait olacak. Öte yandan cumhurbaşkanının görev süresi tek dönem 7 yıl olarak belirlenecek. Bakanlar Kurulu da Meclis içinden atanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Meclis’in çalışma ve içtüzük konularında da anlaşma sağlanırken, torba yasa uygulaması kaldırılacak; sözlü ve yazılı soru mekanizmasının da güçlendirilmesi hedeflenecek. Ayrıca hükümet düşürmek zorlaştırılırken, hükümet kurmak da kolaylaştırılacak.

Yüzde 3’lük barajda anlaşma sağlandı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de en büyük değişikliklerden biri de mevcut seçim barajına yönelik olacak. Genel başkanların ortak metne işlendiği gibi mevcut seçim barajı için yüzde 3’te mutabık kaldığı da öğrenildi. Öte yandan hazine yardımı konusunda da yüzde 1’i geçen her parti hazine yardımı alabilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de en çok tartışılan konulardan biri olan OHAL (Olağanüstü hal) konusunda da düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkisinde olan OHAL’de KHK çıkarma uygulaması da son bulacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Yargıda da düzenlemeler olacak

Ortak metinde yargıya ilişkin düzenlemelerde yer alacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ikiye ayrılacak. Hakimler Kurulu’nda Adalet Bakanı yer almayacak. Anayasa Mahkemesi ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarının uygulanması için de çalışma yürütülecek. Yüksek Seçim Kurulu da biri günlük uygulamalara diğeri de itirazlara bakmak üzere ikiye bölünecek.

Adaylık konusu gündeme gelebilir

Bu arada toplantıda ortak metne ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Millet İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin ittifaka katılıp katılmayacağı uzun süredir tartışılırken Ahmet Davutoğlu’nun ittifaka katılma şartı olarak koalisyon protokolü istediği belirtiliyor.Diğer yandan Cumartesi günkü toplantı için Ankara kulislerinde "İttifakın ilk provası" yorumları da yapılıyor. Bazı kaynaklar, 6’lı zirvede adaylık konusunun da masaya yatırılabileceğine dikkat çekiyor. Kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ya da Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği bir adaya olumsuz yaklaşmadığı bilinen Meral Akşener’in toplantıda bunu diğer liderlere de beyan edebileceğine vurgu yapıyor. Bu çerçevede adaylık konusunun gündeme gelmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediliyor.

Eray GÖRGÜLÜ

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