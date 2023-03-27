Lice'deki işkence iddiasında üç polise tutuklama

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş polisten üçü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.'nin darbedilmesi iddialarıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen beş polis memurundan üçü, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki polisi memuru ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Barosu, "işkence ve kötü muamele" olarak tanımladığı olayla ilgili hukuki süreci takip edeceğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Lice'deki Nevruz etkinliklerinde polisin 14 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptığı yönündeki iddialar üzerine Lice İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile dört polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Valilik açıklamasında, "21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

DW,DHA/CÖ,HT

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