Libyalı General Hafter Türkiye'yi "düşman" ilan etti

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra istikrarını kaybeden Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter, Türkiye'yi "düşman" ilan etti. Hafter, sözcüsü Ahmet el Mesmari aracılığıyla yaptığı açıklamada, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını belirterek, komuta ettiği birliklerine bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdi.

General Hafter Türkiye'nin Katar'la birlikte Libya merkezi hükümet güçlerine destek verdiğini, Libya topraklarının da bir kısmını işgal ettiğini ileri sürdü.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlanıyor. Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'da yaşayan Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığının da hedef alınacağı belirtiliyor.

General Hafter Nisan ayı başında, uluslararası kabul görmüş Libya merkezi hükümetini tanımadığını belirterek, ülke yönetimini tamamen ele geçirmek amacıyla silahlı mücadele başlattı. Çatışmalarda BM verilerine göre şu ana kadar 650'den fazla kişi öldü ve 3 bin 500 kişi yaralandı.

AFP,dpa/TY,BW

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