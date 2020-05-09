 Libya′da UMH güçleri Vatiyye üssünü geri aldı | DÜNYA | DW | 18.05.2020

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DÜNYA

Libya'da UMH güçleri Vatiyye üssünü geri aldı

Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü’nü General Hafter güçlerinden geri aldı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi. Hükümet komutan Halife Hafter'in kontrolünde olan üssün tamamen geri alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda üssün terkedildiği ve pek çok savaş uçağının hasar almış olduğu görülüyor. Tunus sınırı yakınında bulunan Vatiyye Hava Üssü stratejik öneme sahip. Başkent Trablus'un 125 km güneybatısında yer alan olan üs Libya'nın en önemli askeri üslerinden biri konumunda. Üs, Ağustos 2014‘ten beri komutan Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeydi. 

Hafter bir yıldan fazladır Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler 22 Mart'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle Libya'da savaşan taraflara insani ateşkes çağrısı yapmıştı. UHM ve General Hafter çağrıyı kabul etmiş ancak kısa bir süre sonra Libya Ulusal Ordusu yeniden Trablus'a yönelik roketli saldırı gerçekleştirmişti. UMH başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu sonucunda Türkiye'nin de destek vermesiyle ülkenin batısında ve kıyılarda geniş bir bölgeyi geri almayı başarmıştı.

Askeri gözlemciler Vatiyye Hava Üssü'nün de geri alınmasıyla stratejik açıdan önemli bir başarı elde edildiği görüşünde. General Hafter Batı'yı ele geçirme hedefi için bu askeri hava üssünü kullanıyordu.

Libya, 2011 yılında eski lider Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenmiş durumda. 2014'ten bu yana ülkede iki hükümet var: Fayiz es Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Hafter'in desteklediği Tobruk merkezli hükümet. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni Türkiye, İtalya ve Katar destekliyor. General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ise Fransa , Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek veriyor.

dpa / DK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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