Libya'da tarihi meclis oturumu

Libya'da meclis, ülkeyi 24 Aralık'ta seçimlere götürecek geçici birlik hükümetine onay verdi. Sirte kentinde iki gün süren yoğun tartışmaların ardından bugün yapılan oylamada Başbakan Abdülhamid Muhammed Dibeybe'nin kabinesi 132 milletvekilinden iki milletvekilinin ret oyuna karşı 121 oyla kabul edildi.

Böylece 2014'teki seçimler sonrasında ikiye ayrılan Libya meclisi, ilk kez bir bütün olarak oturum düzenlemiş oldu. Ekim ayında imzalanan ateşkese rağmen Sirte ile Misrata arasındaki ana yolun hala kapalı olması nedeniyle Batı bölgelerindeki milletvekilleri Sirte'ye Trablus'tan uçakla gitmek zorunda kaldı.

Geçici Birlik Hükümetinin Başbakanı Abdülhamit Dibeybe

Geçici Başbakan Dibeybe oturum sonrasında yaptığı açıklamada "Bu oylama Libyalıların birlik olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymuştur" diyerek kabinenin Libya'nın değişik coğrafi bölgeleri ve sosyal tabakalarını temsil ettiğini söyledi. Dibeybe, Libyalıları "kalplerini birbirlerine açmaya ve kin duygularını unutmaya" çağırdı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih de "Bu, Temsilciler Meclisi için tarihi bir gündür" diye konuştu.

35 kişilik kabine

Şubat ayı başında BM himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan 75 üyeli Libya Siyasal Diyalog Forumu Dibeybe'yi geçici başbakan ve Muhammed Yunus Menfi'yi üç üyeli Başkanlık Konseyi'nin başkanlığına seçmişti. Dibeybe geçen hafta 27 bakan, altı devlet bakanı ve iki başbakan yardımcısından oluşan kabinesini meclise sunmuştu.

Geçici birlik hükümeti, BM tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin yerini alacak. UMH ülkenin batı bölgelerinde, Halife Hafter güçlerine destek veren Tobruk hükümeti de doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyordu.

dpa,rtr/BK,JD

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