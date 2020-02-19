Libya'da taraflar Cenevre görüşmelerine katılacak mı?

Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülen Libya görüşmeleri maratonunda yine belirsizlikler baş gösterdi. Çatışan iki taraf da Çarşamba günü başlatılması öngörülen siyasi görüşmelere şu aşamada katılmayacağını açıkladı.

Ülkenin doğusu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran ve komutan Halife Hafter tarafından desteklenen Tobruk merkezli hükümet, toplantıya göndermeyi öngördüğü 13 temsilciden bazılarına BM'ye bağlı Libya Destek Misyonu'nca (UNSMIL) onay verilmemesini gerekçe gösterdi.

BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise Çarşamba günkü toplantıya katılım konusunda karar için, iki taraftan askeri yetkililer arasında yapılacak görüşmelerden çıkacak sonucu beklediğini açıkladı.

UNSMIL sözcüsü ise AFP ajansına yaptığı açıklamada pek çok katılımcının toplantı için Cenevre'ye vardığını belirterek diğer davetli tüm katılımcıların da Cenevre'ye geleceğini umduklarını belirtti.

Ateşkes taslağında uzlaşı

Cenevre'de Libya konusunda eş zamanlı olarak çeşitli görüşmeler yürütülüyor. İki taraftan beşer üst düzey askeri yetkili Pazartesi günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde ateşkes öngören bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaştı.

UNSMIL verilerine göre, yerlerinden edilen sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmesini de içeren bu taslak üzerinde Mart ayına kadar görüşmelerin sürmesi öngörülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, taslağın ateşkesin gözlenmesine yönelik BM ve çatışan tarafların da aktif bir şekilde katılacağı bir mekanizma oluşturulmasını öngördüğünü belirterek tarafları "gerçek bir ateşkes fırsatını değerlendirmeye" çağırdı.

Serrac'dan uluslararası topluma tepki

Askeri görüşmelere paralel olarak Çarşamba günü de Libya'daki taraflar arasında barışa yönelik siyasi görüşmelerin başlatılması planlanıyor.

Türkiye'nin desteklediği UMH'nın başbakanı Fayiz Serrac Cenevre'de Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada uluslararası toplumu, başkent Trablus'a geçen yıl Nisan ayında taarruz başlatan Hafter'e karşı seyirci kalmakla eleştirdi.

Hafter'i sivil hedeflere saldıran bir "savaş suçlusu" olarak nitelendiren Serrac, "faillere silah veren uluslararası aktörlerden hesap sorulmasını" istedi. Hafter Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya'dan destek alırken UMH Türkiye ve Katar tarafından destekleniyor.



AFP/BK,GA

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