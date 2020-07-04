 Libya′da Türk askerlerinin bulunduğu üsse hava saldırısı | DÜNYA | DW | 06.07.2020

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DÜNYA

Libya'da Türk askerlerinin bulunduğu üsse hava saldırısı

UMH kontrolündeki Vatiyye Üssü’ne "yabancı savaş uçakları" tarafından düzenlenen saldırıda Türkiye’nin gönderdiği bazı askeri sistemlerin hasar gördüğü belirtildi.

ARŞİV-FOTO

ARŞİV-FOTO

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Mayıs ayında ele geçirdiği stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne Cumartesi gecesi hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Trablus merkezli UMH ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, saldırının General Halife Hafter'e destek veren "yabancı savaş uçakları” tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak, saldırının hangi devlete ait uçaklarla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

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Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş Pazar günü yaptığı açıklamada, saldırının Hafter'e bağlı güçlerin moralini düzeltmek için "alçakça ve umutsuz bir girişim” olduğunu belirtti. Nemruş, bu hava saldırısına "doğru zaman ve doğru yerde” gereken karşılığın verileceğinin altını çizdi.

Askeri sistemler hasar gördü

UMH kaynakları, saldırı sonucu Türkiye tarafından kısa süre önce gönderilen, aralarında hava savunma sistemlerinin de bulunduğu bazı sistemlerin hasar gördüğünü belirtirken Haftar güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Halid el Mahcup, askeri üsse yönelik saldırıda en az dokuz hedefin vurulduğunu söyledi. Hafter'e yakın medya ise "kimliği belirsiz" uçaklar tarafından düzenlenen saldırının hedefinin Türk hava savunma sistemleri olduğunu, saldırı sonucu askeri üste konuşlu Türk askerleri arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu iddia etti.

AFP haber ajansı ise Türk Milli Savunma Bakanlığı sözcüsünün saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk askeri bulunmadığı, sadece maddi hasar meydana geldiği şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Vatiyye Mayıs ayında UMH'ya geçmişti

Türkiye tarafından desteklenen UMH birlikleri, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin denetiminde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Mayıs ayında ele geçirmişti. Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki stratejik öneme sahip üssün UMH'nin eline geçmesi, Hafter açısından önemli bir yenilgi sayılmıştı.

Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter, bu yenilginin ardından Haziran ayının başında da ele geçirdiği bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Ülkenin doğu ve güneyindeki bölgeleri kontrolünde bulunduran Hafter, geçen yıl Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için taarruz başlatmıştı.

Türkiye'nin desteği ile Hafter'in ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için mücadele eden UMH birlikleri son olarak stratejik öneme sahip Sirte limanını almak için operasyonlarını sürdürüyor. Sirte'nin ele geçirilmesi, petrol yatakları ve tesislerinin kontrol edilmesini sağlayacak.

AFP,AP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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