Libya'da iktidar savaşı kızıştı

Libya'da geçici hükümetin başbakanı Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelerek yönetimi devralmak istemesi üzerine çatışmalar çıktı. Başağa bunun üzerine gün içinde kenti terk etti.

Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından atanan geçici hükümetin başbakanı Fethi Başağa'nın Salı gece yarısı, uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin bulunduğu başkent Trablus'a gelerek hükümet çalışmalarını devralacağını açıklaması üzerine çatışmalar çıktı.

Reuters ve AFP ajansları kentte silahlı çatışmalar meydana geldiğini duyuyurken, televizyonlarda şehir merkezi ve limanlardaki çatışmalara ait görüntüler yayınlandı. Şiddet eylemlerinin tırmanması üzerine kentte okullar tatil edildi. Gerginliğin tırmanması 2020 yılında önü alınan iç savaşın yeniden alevlenmesi endeşine yol açtı.

Bu gelişmeler üzerine Başağa başkentten ayrıldığını açıkladı.

İki başlı yönetim krizi

Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin doğusunda bulunan Tobruk şehrinde geçici hükümetin başına Başağı'yı atamıştı. Başağa, 2019 yılında Trablus'u ele geçirmek için girişimde bulunan, ancak başarılı olamayan General Halife Haftar tarafından destekleniyor.

Başağa'nın, 2020'den beri Trablus hükümetini yöneten Abdulhamid Dibeybe'nin yerini alması hedefleniyor. Ancak Dibeybe iktidarı halk tarafından seçilen bir hükümete devretmek istiyor.

Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra Libya'da siyasi istikrar sağlanamadı Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

Birleşmiş Milletler (BM) ve Batılı devletler Dibeybe'nin misyonunu yerine getirmesi ve geçen yılın Aralık ayında yapılması planlanan, ancak süresiz olarak ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasında ısrar ediyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya'da siyasi istikrar temin edilemiyor. Rusya ve Türkiye'den gelen yabancı askerler ve paralı asker grupları da bölgede çatışmalara katılıyor.



AFP, Reuters / TY,ET