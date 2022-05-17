  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından atanan geçici hükümetin başbakanı Fethi Başağa
Fethi BaşağaFotoğraf: Jihed Abidellaoui/REUTERS
PolitikaLibya

Libya'da iktidar savaşı kızıştı

3 saat önce

Libya'da geçici hükümetin başbakanı Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelerek yönetimi devralmak istemesi üzerine çatışmalar çıktı. Başağa bunun üzerine gün içinde kenti terk etti.

https://www.dw.com/tr/libyada-rakip-h%C3%BCk%C3%BCmetler-aras%C4%B1ndaki-iktidar-sava%C5%9F%C4%B1-k%C4%B1z%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1/a-61820964

Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından atanan geçici hükümetin başbakanı Fethi Başağa'nın Salı gece yarısı, uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin bulunduğu başkent Trablus'a gelerek hükümet çalışmalarını devralacağını açıklaması üzerine çatışmalar çıktı. 

Reuters ve AFP ajansları kentte silahlı çatışmalar meydana geldiğini duyuyurken, televizyonlarda şehir merkezi ve limanlardaki çatışmalara ait görüntüler yayınlandı. Şiddet eylemlerinin tırmanması üzerine kentte okullar tatil edildi. Gerginliğin tırmanması 2020 yılında önü alınan iç savaşın yeniden alevlenmesi endeşine yol açtı. 
Bu gelişmeler üzerine Başağa başkentten ayrıldığını açıkladı. 

İki başlı yönetim krizi

Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin doğusunda bulunan Tobruk şehrinde geçici hükümetin başına Başağı'yı atamıştı. Başağa, 2019 yılında Trablus'u ele geçirmek için girişimde bulunan, ancak başarılı olamayan General Halife Haftar tarafından destekleniyor. 

Başağa'nın, 2020'den beri Trablus hükümetini yöneten Abdulhamid Dibeybe'nin yerini alması hedefleniyor. Ancak Dibeybe iktidarı halk tarafından seçilen bir hükümete devretmek istiyor.

Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra Libya'da siyasi istikrar sağlanamadı
Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra Libya'da siyasi istikrar sağlanamadıFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images

Birleşmiş Milletler (BM) ve Batılı devletler Dibeybe'nin misyonunu yerine getirmesi ve geçen yılın Aralık ayında yapılması planlanan, ancak süresiz olarak ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasında ısrar ediyor. 

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya'da siyasi istikrar temin edilemiyor. Rusya ve Türkiye'den gelen yabancı askerler ve paralı asker grupları da bölgede çatışmalara katılıyor.


AFP, Reuters / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sembol fotoğraf - Libya bayrağı

Libya'da yeni siyasi kriz

Libya'da yeni siyasi kriz

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa'yı geçici Başbakanlık görevine getirdi. Başbakan Dibeybe, seçimler düzenlenene kadar görevde kalacağını bildirmişti.
Politika
10 Şubat 2022

Libya'da devlet başkanlığı seçimi ertelenebilir

Libya'da devlet başkanlığı seçimi ertelenebilir

Libya'da Cuma günü yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemde. Yetkililer, aday listelerinin bile hazırlanmadığı seçimlerin gerçekleşmesinin "imkansız" olduğu görüşünde.
Politika
22 Aralık 2021

General Halife Hafter Libya devlet başkanlığına aday

General Halife Hafter Libya devlet başkanlığına aday

Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter 24 Aralık'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Ancak ülkede seçim yasasıyla ilgili tartışmalar var.
Politika
16 Kasım 2021
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu: Suçluluğun telaşı içindeler

Politika
57 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hâkim ve savcılara coğrafi teminat ne zaman gelecek?

Hâkim ve savcılara coğrafi teminat ne zaman gelecek?

Hukuk ve Adalet
20 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (Brüksel / 14.06.2021)

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

Politika
6 saat önce

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı artıyor

Sağlık
21 saat önce
Ana sayfaya dön