 Libya′da Hafter güçlerine karşı taarruz | DÜNYA | DW | 20.04.2019

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DÜNYA

Libya'da Hafter güçlerine karşı taarruz

Libya'da Trablus'u ele geçirmek isteyen Hafter güçlerine yönelik karşı taarruz başlatıldı. Çatışmalar Trablus'un güneyinde yoğunlaşıyor. Libya'daki çatışmalar sonucu ölenlerin sayısı ise 220'ye çıktı.

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Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yönelik başlattıkları operasyonda yeni bir aşama başladı. Trablus'ta yönetimi elinde tutan ve uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan hükümet, Hafter güçlerine yönelik karşı taarruz başlattığını duyurdu.

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Hükümet adına açıklama yapan askeri sözcü Mustafa el Meci, "Yeni bir aşama başlattık. Bu sabah ilerleme ve sahayı ele geçirme emrini aldık" dedi. Trablus'un güneyindeki mahallelerde yoğun çatışma yaşandığı belirtiliyor. Çatışma seslerinin şehir merkezine kadar ulaştığı aktarılıyor.

Roket ve topçu ateşi seslerinin Vadi Rabbi, Savani ve Ayn Zara bölgelerinden geldiği bilgisi uluslararası haber ajansları tarafından paylaşılıyor. Operasyon çerçevesinde Hafter güçlerine karşı yedi hava saldırısı düzenlendiği de açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü: Ölü sayısı 220

Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik operasyon sonucu son iki gün içerisinde 15 kişinin öldüğü açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda ölenlerin sayısı 220'ye, yaralıların sayısı 1066'ya ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü, 25 binden fazla kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Trablus ve Tobruk'ta iki ayrı yönetim

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimine son verilmesinin ardından istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim bulunuyor. General Halife Hafter, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken, BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği mutabakat hükümetini tanıyor.

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. 75 yaşındaki General Hafter, 2014 yılından bu yana Libya'daki etkinliğini artırıyor. Hafter'e karşı olanlar, generali askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

AFP/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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