 Libya′da ateşkes yürürlüğe girdi | DÜNYA | DW | 12.01.2020

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DÜNYA

Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi

Libya’da taraflar Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkes gece yarısı devreye girdi.

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Libya’da taraflar Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes önerisini kabul etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ateşkesin 12 Ocak yerel saat ile 00.00'da yürürlüğe girdiğini açıkladı. Serrac açıklamasında birliklerinin "karşı cepheden gelebilecek her türlü saldırıya" yanıt verme hakkının ise saklı olduğunu söyledi.

Serrac'ın bu açıklaması öncesinde de General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde buna "sert bir karşılık" vereceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Libya'da tarafların ateşkesi kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten bir açıklama yaptı. Taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları ve müzakere için koşulları oluşturma çağrısı yapıldı.

Türkiye ve Rusya Çarşamba günü Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı. Trablus'ta kontrolü elinde tutan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı olumlu karşılamış ancak ateşkesi kabul ettiğini açıklamamıştı. Serrac İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı ziyarette ateşkes için şartın Hafter güçlerinin çekilmesi olduğunu söylemişti. Hafter ise Cuma günü, başlattığı harekatı sürdüreceğini açıklamış ve ülkede sivil bir devletin ancak "terörist gruplar" tamamen yok edildikten sonra mümkün olacağını belirtmişti.

Libya'da General Halife Hafter nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için harekât başlattı. Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin geniş kesimlerinin kontrolüne sahip değil. Libya'daki iç savaşta Rusya, Fransa, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i Türkiye ve İtalya ise Serrac liderliğindeki hükümeti destekliyor. Türkiye destek için Libya'ya asker göndermeye de başlamıştı.

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Almanya'da konferans hazırlığı

Almanya'da hükümet gelecek hafta başkent Berlin'de Libya gündemiyle bir konferans toplamak üzere hazırlık yapıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de konu gündeme geldi. Putin, Merkel ile görüşme sonrası konferansa destek verdiğini açıkladı. Konferansın "doğru yöne atılmış son derece iyi bir adım" olduğunu belirten Putin, Libya'da barışçıl bir çözümden gerçekten çıkarı olan tüm ülkelerin konferansa katılması gerektiğini belirtti. Konferans öncesinde Libya'da çatışan taraflar arasında bazı konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Putin bunun için Birleşmiş Milletler Libya temsilcisi Ghassan Salame'nin devreye girmesi gerektiğini kaydetti. Merkel de Alman hükümetinin kısa süre içinde konferans için çağrı yapacağını ifade etti.

AFP,dpa,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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