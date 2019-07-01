Libya'da alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan milislere liderlik eden Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan altı Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Denizciler özgür. Kendi talepleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının serbest bırakılmaması durumunda Hafter güçlerinin meşru hedef geleceği belirtilmişti.

Denizci olan altı Türk vatandaşı, dün Hafter güçleri tarafından alıkonulmuştu. Türk denizciler, Libya'da bir şirket tarafından satın alınan ve su altı kazılarında kullanılan bir gemide çalışıyordu.

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General Hafter

General Hafter haftasonu sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlanmıştı.

Erdoğan, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Trablus merkezli Ulusal Muhatabat Hükümeti'ne askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde silah ve askeri ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine son veren 2011 yılındaki ayaklanmadan bu yana istikrar sağlanabilmiş değil. Ülke, Trablus ve Tobruk'ta merkezli iki ayrı yönetim tarafından idare ediyor. Trablus'taki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, Hafter güçlerine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor.

Ülkenin doğusunda gücü elinde tutan Hafter'in öncülüğündeki güçler Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar sonucu binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Karşıtları, 75 yaşındaki general Hafter'i Libya'da askeri diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

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