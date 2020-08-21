 Libya Ulusal Ordusu′ndan ateşkes açıklaması | DÜNYA | DW | 24.08.2020

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DÜNYA

Libya Ulusal Ordusu'ndan ateşkes açıklaması

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın duyurduğu ateşkes girişimini “göz boyama olarak” nitelendirdi.

General Halife Hafter

General Halife Hafter

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Libya'da Trablus ve Tobruk hükümetleri iki ayrı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini bildirdi. UMH, Mart ayında seçim çağrısı yaptı.

Almanya ve Fransa liderleri Doğu Akdeniz ve Türkiye gibi önemli gündem başlıklarıyla bir araya geliyor. Kriz yönetiminde farklı yollar izleyen iki ülke ortak tutum bulmaya çalışacak.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ve Katar ile üçlü bir askeri anlaşmaya imza atıldığını bildirdi. Anlaşma uyarınca Libyalı subaylar Türkiye ve Katar'da eğitilecek.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın cuma günü duyurduğu ateşkes girişiminin yanıltma stratejisi olduğunu ileri sürdü.

El-Mismari pazar günü düzenlediği basın toplantısında Başbakan Fayiz es-Serrac'ın ateşkes ilanının bir "göz boyama" adımı olduğunu belirtti.

"Sirte ve Cufra'ya saldırı planlanıyor"

El- Mismari, Libya hükümet güçlerince düzenlenen toplantılarda stratejik Sirte ve Cufra şehrine saldırı kararı alındığını iddia etti. "Son 24 saat içinde Türk savaş gemileri ve firkateynlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini gözlemlediklerini" belirten El Mismari, "bunların savaş konumunda olduğunu" ifade etti. Sözcü, herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ateşkes duyurusu

Libya'da cuma günü Trablus ve Tobruk hükümetleri iki ayrı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

BM'tarafından tanınan UMH açıklamada, Libya Başbakanı Serrac'ın "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdiği belirtildi.

Libya UMH Başbakanı Faiz es-Sarrac

Libya UMH Başbakanı Faiz es-Sarrac

UMH ayrıca stratejik önemdeki Sirte ve Cufra kentlerinin asker ve silahtan arındırılması çağrısı yaptı.

Ülke 2011'den beri iç savaşta

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü ocak ayından bu yana Hafter'e bağlı birliklerin elinde bulunuyor.

 

dpa,afp / MK, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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