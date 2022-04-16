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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bir tekne
Sembol fotoğrafFotoğraf: Mission Lifeline/dpa/picture alliance
GöçLibya

Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 35 ölü

55 dakika önce

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu en az 35 kişi yaşamını yitirdi

https://www.dw.com/tr/libya-a%C3%A7%C4%B1klar%C4%B1nda-g%C3%B6%C3%A7men-teknesi-batt%C4%B1-35-%C3%B6l%C3%BC/a-61495384

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmenleri taşıyan ahşap bir teknenin Cuma günü batması sonucu en az 35 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt, teknedeki 29 kişinin kayıp olduğunu ve muhtemelen onların da hayatını kaybetmiş olduğunu bildirdi. Örgütten yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki liman kenti Sabrata yakınlarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden altı kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, sadece bu hafta Libya açıklarında en az 53 göçmenin kayıp veya ölü olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için en önemli transit ülkelerden biri konumunda. Ülkede uzun yıllardır devam eden iç savaş ve kaos ortamı nedeniyle siyasi istikrarsızlık sürüyor. İnsan kaçakçılarının bu durumu kendi lehine kullanmaya çalıştığı ve Avrupa'ya ulaşmak üzere Akdeniz'e açılan, açık denizde yol almaya uygun olmayan tekneleri göçmenlerle doldurduğuna dikkat çekiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, geçen yıl Akdeniz rotası üzerinde en az 1.500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Örgüt, bu yıl da, sene başından bu yana en az 467 kişinin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini, ancak tespit edilemeyen vakalarla bu rakamın çok daha yüksek olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.

 

dpa / BÖ,ET

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