LGBTİ+ bireylere sansür nedeniyle Macaristan'a yaptırım tehdidi

Macaristan parlamentosunda eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularındagençlerin bilgi edinme haklarını kısıtlayan yasa teklifi kabul edildi. Salı günü yapılan oylamada sağ milliyetçi Fidesz ile aşırı sağcı Jobbik partisinden 157 vekil yasa teklifinin lehinde oy verirken, bağımsız bir milletvekili ise ret oyu kullandı. 199 üyesi bulunan parlamentodaki sol ve liberal çizgideki muhalefet partilerinden vekiller ise oylama sırasında yasal düzenlemeyi protesto için genel kurul salonunu terk etti.

Yasa neyi içeriyor?

Yasa teklifi, sağ milliyetçi Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından parlamentoya sunuldu. Kabul edilen yasal düzenleme, LGBTİ+ bireylere saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını öngörüyor. Yeni yasa aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanmasını içeriyor. Buna göre, cinsiyet değiştirme fırsatlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu kitap ve filmler de yasaklanacak. Homoseksüel ya da transseksüellerin normal olarak gösterildiği her türden reklam da yasak kapsamına alınacak. Buna çeşitli şirketlerin LGBTİ+ bireylerle dayanışma amaçlı reklamları da dahil.

Yeni yasa uyarınca, CocaCola'nın Macaristan'daki LGBTİ+ bireylerle dayanışma için hazırladığı reklam filmi yasak olacak. Bunun yanı sıra "Bridget Jones," "Harry Potter," ve "Billy Elliot" gibi sevilen filmler, gece geç saatte televizyonda gösterilebilecek.

Yeni yasayı protesto için pazartesi akşamı düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı

AB'den "parayı kesme" tehdidi

Avrupa Birliği (AB) de Macaristan'ın eşcinsel ve transseksüel gençlerin haklarını kısıtlayan adımlar atmasına tepki göstererek, Macaristan'daki projelerin bütçesinin kesilebileceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, parlamentodaki oylamadan kısa bir süre önce Reuters'a yaptığı açıklamada, Polonya'da "LGBT'den arınmış alanlar" ilan edilmesinin sonucunu hatırlattı. Dalli, "Mesaj şu: AB'nin demokratik değerlerine ve eşitlik ilkesine uymuyorsanız, projeniz için para almaya da hak kazanıyorsunuz" şeklinde konuştu. EU, Polonya'da LGBTİ+ bireylere yönelik tutum nedeniyle, birçok kentte projelere ayrılan bütçeyi kesmişti.

"Teklifin parlamentoda kabul edilmesi halinde, AB Macaristan'a yaptırım uygulayacak mı?" şekildeki soruyu ise Dalli "Evet, tabii ki, kesinlikle" sözleriyle yanıtladı.

Macaristan'da yasayı eleştirenler, ifade özgürlüğünün ve çocuk haklarının kısıtlandığını savunuyor. Yasa teklifini protesto için Pazartesi akşamı Budapeşte'deki parlamento binası önünde bir gösteri düzenlenmiş, gösteriye yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı.

AFP, Reuters, dpa/JD, HS

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