LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtımı kamu spotu oldu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in isteği ile LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtım videosunun kamu spotu olarak kurumun sayfasında yayınlaması tepkilere yol açtı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, 18 Eylül'de İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting düzenleyecek. Bu mitingin tanıtımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kurumun internet sitesinde yayınlandı. Radyo ve televizyonların kullanımına açılan bu kamu spotu tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kamu spotunun RTÜK Üst Kurul kararı olmadan ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in isteğiyle yayınlandığını duyurdu. RTÜK üyesi Taşçı "Aciliyeti ne?" diye sordu, KaosGL Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'a göre, "LGBTİ+'lara yönelik nefret suçu devlet politikası" haline geldi. Açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin ise "Mevzuata aykırı bir durum yok, ilk kez yapılmıyor" yanıtını verdi.

150 STK'dan ortak miting

150 sivil toplumu kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu belirtilen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, "Ailelerimizle, Ailemiz için buluşuyoruz" adı verilen LGBTİ+ karşıtı bir miting için tanıtım videosu yayınlandı. Bu video, RTÜK tarafından kamu spotu olarak kurumun internet sitesine yüklendi.

Taşçı: Spotun içeriği kin ve düşmanlığa tahrik ediyor

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından bu durumun yetki gaspı olduğunu ifade etti. "Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!" diyen Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon ve radyolardan bedava yayınlanmasını istediğini ileri sürdü.

Şahin: Mevuzata aykırı bir durum yok, ilk kez yapılmıyor

Taşçı'nın paylaşımlarına yanıt veren Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada televizyon ve radyo kanallarına "Yayınlamak zorunludur" şeklinde bir yazı gönderilmediğini ve ortada mevzuata aykırı bir durum olmadığını savundu.

Uygulamanın ilk kez yapılamadığını söyleyen Şahin, "Üst Kurulumuzu itibarsızlaştırmayı kendine şiar edinmiş bir grubun ve siyasi partinin temsilciliğini ve sözcülüğünü üstlenmişsiniz, anlıyorum. Ama en azından iddialarınızı biraz araştırarak ortaya atmanızı tavsiye ederim" dedi.

Taşçı'dan Şahin'e yanıt: Tek doğru ilk kez yapılmadığı

Şahin'in açıklamasından sonra Taşçı'nın yanıtı yine sosyal medya hesabından geldi. "Açıklamanızdaki tek doğru bunun ilk kez yapılmadığı" diyen Taşçı, "Kararlarınıza karşı çıkışımın amacı kamunun bilgi edinme hakkını savunmaktır. Hukuka ayrılıkların halktan gizlenmesine izin vermemek için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı'nın uygulaması kanuna da yönergeye de aykırı

Kamu Spotu Yönergesi'nde, pandemi, milli güvenlik gibi acil durumlar haricinde, yayınlanacak tüm kamu spotları, RTÜK Üst Kurulu tarafından belirlenebiliyor. Yönerge'nin 9'uncu maddesi, kamu spotlarınu şu şekilde düzenliyor:

"Kamu spotları Üst Kurul tarafından tavsiye edilir. Ancak ivedi olarak yayınlanmasında kamu yararının bulunduğu durumlarda kamu spotları Üst Kurul Başkanı tarafından da tavsiye edilebilir. Üst Kurul Başkanı tarafından tavsiye edilen kamu spotları tavsiye tarihini takip eden ilk Üst Kurul toplantısında değerlendirilir. Üst Kurul tarafından tavsiye kararı verilmeyen kamu spotları reddedilmiş sayılır."

Ayrıca, kamu spotlarının da yayın ilkelerini belirleyen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz."

RTÜK üyesi İlhan Taşçı Fotoğraf: Privat

Taşçı: LGBTİ karşıtı mitingin aciliyeti nedir?

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kanuna ve yönergeye aykırı kamu spotuyla ilgili DW Türkçe'ye konuştu. "Kamu Spotları Yönergesi'nde kamu spotlarının Üst Kurul tarafından tavsiye edilebileceği belirtiliyor. İstisnası ise pandemi, milli güvenlik gibi aciliyeti olan durumlar. LGBTİ karşıtı bir mitingi yetki gaspıyla duyurmanın aciliyeti nedir?" diyen Taşçı, LGBTİ+ karşıtı mitingin tarihinin 18 Eylül olduğunu, 14 Eylül'de Üst Kurul'un toplantıya gireceğini hatırlattı. Taşçı, yayınlanan kamu spotunun Başkan Şahin tarafından toplantıda gündeme getirilerek sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Tar: RTÜK LGBTİ+'ların yaşam hakkını tehdit edemez

KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ise mitingin "bir linç girişimine çağrı" olduğunu belirtti ve "Nefret suçu olan bu mitingin RTÜK gibi bir kamu kuruluşu tarafından, kamu spotu olarak yayınlanması kabul edilemez. Unutulmasın ki, RTÜK LGBTİ+'ların yaşam hakkını tehdit edemez ve LGBTİ+'lara hizmet etmek için var" dedi.

KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar Fotoğraf: privat

"Nefret suçu devlet politikası haline geldi"

Tar ayrıca, nefret söylemlerinin kamu eliyle kamu spotu olarak yayınlandığını ifade etti:

"Şu an öyle bir noktadayız ki, LGBTİ+'ların öldürülmesine dahi çağrı yapılabilecek nefret söylemleri, kamu eliyle bir kamu spotu olarak yayınlanıyor."

Tar'a göre, RTÜK tarafından yayınlanan kamu spotu, LGBTİ+'lara yönelik nefret suçunun devlet politikası haline geldiğinin en açık göstergelerinden biri.

Sözcünün dosyası kabarık

Miting düzenleyen platformu sözcülüğünü yürüten ismin nefret suçu dosyası kabarık. Platformun bileşenlerinden Yesevi Alperenler Ocağı Başkanı Kürşat Mican, grubun sözcülüğünü de yapıyor. Mican, geçmişte Onur Yürüyüşü'ne saldırı tehdidiyle gündeme gelen, İstanbul Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu önündeki protesto eyleminde ibadethaneye tekme ve taş attığı için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/CB, JD