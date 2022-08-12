Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi Levent Göktaş hâlâ yakalanamazken savcılık iddianame yazımına başladı. Soruşturma sürecinde Göktaş ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturma kapsamındaiddianame yazımına başlandığı öğrenildi. Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin talimatını verdiği iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Levent Göktaş ise hâlâ yakalanamadı. Kara para aklamak suçlamasıyla Avusturya'dan ABD'ye iade edilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iş insanı İnanç Kıraç'tan alacağı olan 45 milyon dolarlık borcun sildirilmesi konusunda da devreye girdiği belirtilen Göktaş'ın iki aydır firari olması soru işaretlerini artırıyor.

Soruşturma süreciyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı da ilk kez gün yüzüne çıktı. Buna göre Levent Göktaş'ın savcılığın davet ettiği bazı özel kuvvetler mensubu askerlerle birlikte üç yıl önce kendiliğinden adliyeye geldiği ortaya çıktı. Bu durum savcılık tarafından şüpheli bulundu.

"Gladyo" benzeri yapılanma kurma suçlaması

Alman vakıfları ve devlet içindeki Gülen yapılanması örgütlenmesini anlattığı kitaplarıyla bilinen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturmada sona yaklaşıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Ergün, cinayete ilişkin iddianameyi yazmaya başladı. İddianamenin gelecek ay mahkemeye sunulması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, iddianamede Fethullah Gülen, eski MİT'çi Enver Altaylı, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticilerinden Mustafa Özcan'ın yanı sıra soruşturmanın firari ismi Levent Göktaş, tutuklu eski Özel Kuvvetler Mensubu Nuri Gökhan Bozkır ön plana çıkan sanıklar olacak. İddianamede cinayetin; Gülen yapılanmasının Enver Altaylı ve Mustafa Özcan üzerinden Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı, emekli Albay Levent Göktaş ve ekibine yaptırdığı tezi üzerinde kurguladığı öğrenildi.

İddianamede Göktaş ve ona bağlı Özel Kuvvet askerlerinin "Gladyo" yapılanması gibi hareket ettiğinin anlatılacağı ifade ediliyor.

Enver Altaylı-Levent Göktaş ilişkisi

Soruşturmanın en kilit bölümünün Enver Altaylı ile Levent Göktaş arasındaki irtibatın olduğu belirtiliyor. Bu konuda savcılık kritik delillere ulaştı.

Cinayet öncesinde, Levent Göktaş'ın emir astsubayı tutuklu Mehmet Narin ile Enver Altaylı'nın yardımcısı konumunda olan sivil unsur Aydın Köstem arasında en az 100 telefon irtibatı belirlendi. Bu nedenle Levent Göktaş ile Enver Altaylı'nın yardımcıları üzerinden haberleştiği iddia ediliyor.

Levent Göktaş çağrılmadan adliyeye gitmiş

Soruşturma süreciyle ilgili bir bilgi de ilk kez gün yüzüne çıktı. Buna göre savcı Zafer Ergün yaklaşık üç yıl önce Nuri Gökhan Bozkır ismi üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda olay yerinde keşif yaptığı belirtilen Bozkır ile ilgili delil toplamak isteyen savcı, o dönem kendisiyle birlikte görev yapan ve arasında bazı şüphelilerin de bulunduğu eski Özel Kuvvetler mensuplarını adliyeye davet etti. O dönem şüpheli olmayan Levent Göktaş'a ise herhangi bir davet gitmedi. Ancak Levent Göktaş, eski Özel Kuvvetler askerleriyle birlikte sürpriz bir şekilde adliyeye giderek diğer isimlerin savcıyla yaptığı görüşmeye katıldı. Soruşturma kaynakları, bu durumu Göktaş'ın dosyayla ilgili bilgi almaya çalışması olarak yorumlandı.

Levent Göktaş halen firari

Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan Levent Göktaş iki aydır yakalanamadı. Halen firarda olan Göktaş'ın polis tarafından yakalanamamış olması soru işaretlerine neden oldu. Göktaş'ın Sezgin Baran Korkmaz'ın İnan Kıraç'tan alacağı olan 45 milyon dolarlık borcun sildirilmesi konusunda rol aldığı iddia ediliyordu. Yine Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışına çıkmadan önce Sezgin Baran Korkmaz'ı Ankara'ya çağırarak "borcu sil, yurt dışına çık" dediğini iddia etmişti.

Hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeden önce bazı şirketlerdeki hisselerini başkalarına devretmişti.