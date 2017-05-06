Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (Front National) kurucusu ve eski lideri Jean-Marie Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Strasbourg'da yapılan oylamada milletvekilleri geçen yıl ekim ayında bir Fransız mahkemesinden gelen talebi yerine getirmiş oldu.

Le Pen'in eski partisi AP çatısı altında yaşanan istihdam skandalı nedeniyle uzun süredir Fransız yargısının yakın merceğindeydi. Aşırı sağcı partiden bazı vekillerin 2009 - 2017 yılları arasında toplam yedi milyon euroyu zimmetlerine geçirdikleri belirtiliyor.

Le Pen ve kızı Marine Le Pen'in de aralarında olduğu 16 milletvekilinin parlamento asistanı olarak istihdam ettiği kişilerin AP yerine Fransa'da yasa dışı bir biçimde Ulusal Cephe (bugünkü adıyla Ulusal Birleşme) için çalıştıkları, buna rağmen maaşlarının Avrupa Birliği bütçesinden ödendiği ortaya çıkmıştı.

Marine Le Pen

Kızı tarafından partiden ihraç edilmişti

1984'ten bu yana parlamentoda görev yapan 90 yaşındaki Le Pen'in dokunulmazlığı daha önce de birkaç defa kaldırılmış; vekil, nefrete teşvik ve Naziler tarafından işlenen insanlık suçlarını inkardan suçlu bulunmuştu.

2011'de parti genel başkanlığına gelen Marine Le Pen, görüş ayrılıkları yaşadığı babasını 2015 yılında babasını partiden ihraç etmişti. Partinin ismi kısa süre önce Ulusal Birleşme (Rassemblement National) olarak değiştirilmişti.

dpa,AFP/SÖ,EC

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