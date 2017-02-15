Lauterbach: Omicron dalgası kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach ülkesinin içinde bulunduğu koronavirüs dalgası ile ilgili iyimser açıklamalarda bulundu. Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lauterbach, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" ifadesini kullandı. Pandemik dalganın kendisinin olmasa da, sonuçlarının kontrol edilebileceğini belirten Sağlık Bakanı, hedeflerinin "olabildiğince az ağır hastalık ve ölüm vakası ile" bu dalgayı atlatmak olduğunu vurguladı.

Yaşlıların korunması

Almanya'da yaşlılar arasında çok sayıda aşısız kişi olduğunu dile getiren Bakan Lauterbach, bu grubun itina ile korunması gerektiğinin altını çizdi. Omicron varyantı ile geçirilen bir Covid-19 hastalığının diğerlerine göre daha hafif geçmesine rağmen bu konunun önemine dikkat çeken Lauterbach, aşı yaptırmamış olan pek çok yaşlının yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmek zorunda kalacağının ve ölebileceğinin hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bu grubun korunmasında bugüne dek başarılı olunduğunu belirten Sağlık Bakanı Lauterbach, yaşlılardaki insidans değerinin 200 ile 33 arasında değiştiğini ve bunun gençlere oranla çok daha düşük olduğunu bildirdi. Birçok yerde siyasetin koronavirüs dalgası üzerindeki kontrolü kaybettiğine dair yazılar okuduğunu vurgulayan Lauterbach, "bu doğru değil" dedi.

"Hatırlatma aşısı olun"

Özellikle yaşlı kişilere çağrıda bulunarak, hatırlatma aşısının yaptırılmasını bir kez daha isteyen Karl Lauterbach, şu anda elde olan aşılar uygulandığında, koronavirüsten hayatını kaybetme riskinin aşısızlara göre yüzde 99 azaldığını dile getirdi. Lauterbach, önümüzdeki sonbahar ayında yeni bir dalganın önüne geçmek için genel aşı zorunluluğu getirilmek istendiğini hatırlatarak, yaşlılar arasındaki aşı açığının kendiliğinden kapanmayacağını belitti.

Koronavirüs korkusu azalıyor

Bu arada yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da koronavirüsün toplumda yarattığı korku azalıyor. Televizyon kanalı ZDF'in anketine göre katılımcıların yüzde 70'i koronavirüs salgınını ve bunun sonuçlarını hala ülkenin en büyük problemi olarak görüyor. Ancak sağlığını koronavirüs sebebiyle tehdit altında hissedenlerin oranı yüzde 42. İki hafta önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 53 çıkmıştı.

Bu sonucun başlıca sebeplerinden biri olarak Omicron varyantının daha hafif atlatılan bir hastalığa sebep olması gösteriliyor.

Her üç kişiden ikisi aşı zorunluluğundan yana

Almanya'nın son dönemde en tartışmalı konuları arasında yer alan aşı zorunluluğu da aynı kamuoyu araştırmasının konusu oldu. Ankete katılanların yüzde 62'si, devletin halka aşı yaptırma zorunluluğu getirmesi fikrini destekliyor. Yüzde 36'lık bir kesim ise böyle bir uygulamaya karşı çıkıyor.

Aşı zorunluluğunun hayata geçirileceğine inananların oranı ise yüzde 39 ile oldukça düşük. Yüzde 59'luk bir kesim, siyasetin böyle bir karar almayacağı görüşünde.

Günlük vaka sayısı 200 bini geçti

RKI tarafından açıklanan günlük Almanya ile ilgili günlük vaka sayılarında ise yine artış kaydedildi. Buna göre son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 190 bin 148'e yükseldi. Aynı rakam dün 203 bin 136 olarak kaydedilerek rekor düzeye ulaşmıştı. Vaka sayısı bir hafta önce ise 140 bin 160 olarak açıklanmıştı.

Ancak uzmanlara göre bu veriler gerçek sayıları yansıtmıyor. Birçok yerde test kapasitesinin yeterli olmadığını sağlık dairelerinin yoğunluğa yetişemediğini belirten uzmanlar, vaka sayılarının açıklanandan çok daha yüksek olduğu görüşünde.

Son 24 saatte Covid-19'dan 170 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu rakam geçen hafta da yine 170 olarak açıklanmıştı.

AFP,dpa / ET,SSB

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