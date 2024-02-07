Lütfü Savaş adaylıktan çekilmedi

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay’da depremzedelerin protestolarıyla karşılaşan ve adaylığının yeniden değerlendirileceği açıklanan CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştiren Savaş, “Dün akşam sayın genel başkanımızla konuştum. Sayın genel başkanımızın duruşu net, ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız’ diyor” diyerek adaylığının sürdüğünü duyurdu. Deprem zamanında belediye olarak iş makineleri ve itfaiye ile üstlerine düşen her şeyi yaptıklarını anlatan Savaş, “Bir eksiklik varsa AFAD sorumluluğundadır” diye konuştu. Protesto eden kişilerin 2-3 kişi olduğunu savunan Savaş, “Belli insanların uyarısıyla bu protestolar başladı” dedi.

Depremzedelerden tepki görmüştü

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Hatay'da düzenlenen anma töreninde şehrin CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protestolarla karşılaşmıştı. Tepkilerin odak noktası, CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için Hatay’dan tekrar aday gösterdiği Lütfü Savaş olmuştu. Savaş’ı istifaya davet eden ve yuhalayan depremzedeler, Savaş'ı seçimlerde yeniden aday gösterdiği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin diğer yöneticilerine de tepki göstermişti.

DW Türkçe'ye konuşan üst düzey bir parti yöneticisi, bu hafta Cuma günü gerçekleşmesi planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısında konunun yeniden değerlendirilmesini umduğunu söylemişti. CHP'li yönetici, "Lütfü Savaş'ın aday yapılması birçok parti yöneticisinin içine sinmiyordu. Vatandaşın tepkileri de ortada. Yeniden değerlendirme yapılacağını düşünüyorum" demişti. CHP'li isim, doğru olanın Lütfü Savaş'ın adaylıktan kendi isteği ile çekilmesi olacağını, ancak bu adımı ise beklemediğini ifade etmişti.

Başarır: Biz Hatay halkından büyük değiliz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bu sabah mecliste yaptığı basın toplantısında, yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ilişkin karar verecek kurumun CHP'nin MYK'sı ve parti meclisi olduğunu söyledi. Başarır, "Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da, ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay’ın tüm ilçelerinde, belki hemen iki üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp ortaya koyup bir karar verecektir." diye konuştu.

15 yıldır belediye başkanı

Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği simge yapılardan Rönesans Rezidans hakkında "Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz" demiş ve bu sözleriyle büyük tepki çekmişti. Savaş, 2009 yılında AKP'den Hatay Belediye Başkanı seçilmiş, 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine CHP’den gelen davetle Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Seçimleri kazanan Savaş 2019 seçimlerinde yeniden aday gösterilerek Hatay'ın belediye başkanlığı görevini sürdürmüştü.

DW/EÇ, BK

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