 Lübnan′daki gösterilerde şiddet zirveye çıktı | DÜNYA | DW | 20.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Lübnan'daki gösterilerde şiddet zirveye çıktı

Lübnan’da üç aydır süren protesto gösterilerinde şiddet en üst seviyeye çıktı. Pazar günü düzenlenen gösterilerde 145 kişi yaralandı.

default

Lübnan’da üç aydır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Lübnan Kızıl Haçı'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 145 kişi yaralandı, 45 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Cumartesi günü ise protesto gösterilerinde 377 kişi yaralanmış ve hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Beyrut'un merkezinde "Devrim Devrim" sloganlarıyla toplanan yüzlerce protestocu, bir caddeyi ulaşıma kapatan polisle çatıştı. Göstericiler polise taş ve havai fişek atarken polis de göstericilere plastik mermi, su ve biber gazıyla müdahale etti. Lübnan resmi haber ajansı ANI Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un gösterilerde şiddetin artması üzerine savunma ve içişleri bakanlarıyla birlikte pazartesi günü bir "güvenlik zirvesi" düzenleyeceğini duyurdu.

Libanon Krise l Proteste und Unruhen gegen Korruption und Misswirtschaft

Lübnan'da avukatlardan oluşan bir grubun yaptığı açıklamaya göre cumartesi günü 40 gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların "yoğun şiddete" maruz kaldığı belirtilen açıklamada bazı kişilerin "baş, yüz ya da cinsel organlarında" yaralanmalar olduğu belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan göstericileri ziyaret eden avukatlar birçok kişinin yüzünden ve başından plastik mermiyle vurulduklarını açıkladı.

Lübnan'da Ekim ayı ortasından beri süren protestolara yolsuzluk ve ekonomik kriz neden olmuştu. Ekonominin daha da kötüye gitmesi üzerine vatandaşların öfkesi geçen haftalarda daha da arttı. Lübnan'da eski başbakan Said el Hariri'nin iki ay önce istifa etmesinden bu yana hükümet kurulabilmiş değil.

AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Beyrut’ta 400’e yakın yaralı

Beyrut’taki gösterilerin şiddet bilançosu ağırlaşıyor. Cumartesi günü yeniden sokağa çıkan eylemcilere güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu yaşanan çatışmalarda yaralananların sayısı 400’e yaklaştı. (19.01.2020)  

Lübnan'da halk yeniden sokaklarda

Ortadoğu ülkelerinden Lübnan'da halk, ekonomik krizden sorumlu tuttuğu siyasi partiler aleyhindeki gösterilere yeniden başladı. (14.01.2020)  

Benzer içerik

Libanon Proteste Demonstranten

Beyrut’ta 400’e yakın yaralı 19.01.2020

Beyrut’taki gösterilerin şiddet bilançosu ağırlaşıyor. Cumartesi günü yeniden sokağa çıkan eylemcilere güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu yaşanan çatışmalarda yaralananların sayısı 400’e yaklaştı.

Libanon Proteste gegen die Regierung in Beirut

Lübnan'da halk yeniden sokaklarda 14.01.2020

Ortadoğu ülkelerinden Lübnan'da halk, ekonomik krizden sorumlu tuttuğu siyasi partiler aleyhindeki gösterilere yeniden başladı.

Libanon Ehem. Nissan-Vorsitzender Carlos Ghosn in Beirut

Carlos Ghosn: Kendimi aklayacağım 08.01.2020

Japonya'dan Lübnan'a kaçan Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Nissan'da üretilen bir komplo nedeniyle tutuklanıp yargılandığını öne süren Ghosn, kendini aklamak için kaçtığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Mike Pompeo ve Rusya lideri Vladimir Putin

Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı

Berlin'deki Libya Konferansı'na katılan ülkeler sağlanan anlaşmadan memnun, ancak temkinli. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'den ayrılırken hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  