 Lübnan′da hükümet istifa etti | DÜNYA | DW | 10.08.2020

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DÜNYA

Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin istifasını kabul etti ancak yeni kabine kurulana kadar görevde kalmasını istedi. Lübnan hükümeti, Beyrut patlaması nedeniyle artan tepkiler üzerine istifasını sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta gerçekleşen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından eleştirilerin odağında olan Başbakan Hassan Diyab liderliğindeki hükümet, istifa kararı aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin istifasını kabul etti ancak yeni kabine kurulana kadar geçici olarak görevde kalmasını istedi. 

Başbakan Diyab, istifasını açıklarken 4 Ağustos'taki patlamadan, yolsuzluğa karışmış siyasileri sorumlu tuttu. Kendinden önceki siyasilerin onlarca yıldır yaptığı yolsuzlukların Lübnan'ı "bu felakete" sürüklediğini söyleyen Diyab, "Bugün halka ve yedi yıldır saklanan bu felaketin sorumlularından hesap sorulması yönündeki taleplerine kulak veriyorum" dedi.

Lübnan'da hükümet, İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın desteğiyle Ocak ayında işbaşı yapmıştı.

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Lübnan'da halk hükümete tepkili

Dört bakan istifa etmişti

Hükümetin istifası öncesinde de kabineden dört bakan istifa etmişti. Pazartesi günü Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'ın istifasını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin de istifasını sunduğu bildirilmişti. Vezni, Lübnan'ın mali krizden çıkışı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerde kilit rol oynuyordu.

Enformasyon ve Çevre bakanları da Beyrut Limanındaki patlama ile ilgili olarak Pazar günü istifa etmişti.

Beyrut limanındaki patlamanın ardından hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmişti

Beyrut limanındaki patlamanın ardından hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmişti

Hükümete yönelik protesto gösterileri

Patlamaya 2013 yılından beri Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan ve yapılan uyarılara rağmen yeterli güvenlik önlemleriyle muhafaza edilmeyen 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığı açıklanmıştı.

Lübnan'da patlamanın ardından hükümete yönelik protesto gösterileri düzenlenmişti. Üst düzey hükümet yetkilileri olası ihmale ilişkin hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlatma taahhüdünde bulunurken protestocuların olayın yurt dışından gelecek bağımsız uzmanlarca incelenmesi talebini yanıtsız bırakmıştı.

Lübnan'daki protesto gösterilerinde mezhepsel çıkarlar ve hanedanların şekillendirdiği siyasi sistemin değişmesi talepleri dile getiriliyordu. Başbakan Diyab, Cumartesi akşamı televizyondan yaptığı konuşmada erken seçim mesajı verdi. Ancak bu açıklama da göstericileri tatmin etmeye yetmemişti. Lübnan Ekim ayında da yolsuzluk, israf ve kötü yönetim kaynaklı ekonomik krizin protesto edildiği gösterilere sahne olmuştu.

DW,rtr,AFP/BK,CÖ,JD
© Deutsche Welle Türkçe

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AB Lübnan'a yardımı 63 milyon euro artırdı

AB, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ile sarsılan Lübnan'a 63 milyon euro daha destek vereceğini duyurdu. AB Komisyonu, daha önce sözü verilen 33 milyona ilave 63 milyon euro daha yardım ayrıldığını açıkladı.  

Lübnan'da öfke büyüyor

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen protestolarda bir polis öldü, en az 200 kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, halktan özür dileyerek görevinden istifa etti.  

Türkiye Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin patlama nedeniyle tahrip olan Beyrut limanının yeniden inşası konusunda "sonuna kadar hazır" olduğunu söyledi.  

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Lübnan'a acil yardım çağrısı  

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