İsrail dört Hizbullah militanını öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda en az dört Hizbullah militanının öldürüldüğü bildirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nakura kasabasına düzenlenen saldırıda iki militan hayatını kaybetti. İsrail sınırındaki Meys el-Cebel kasabasına yapılan başka bir saldırıda ise İran yanlısı milisin iki üyesinin daha öldüğü ve burada yaralananların da olduğu bildirildi.

İsrail ordusu da söz konusu saldırıyı doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, Nakura bölgesindeki bir "tehdidi ortadan kaldırmak için" topçu ateşi açıldığı ve savaş uçaklarının Hizbullah'ın askeri tesisi ve silah depolarını vurduğu belirtildi. Ayrıca Meys el-Cebel civarında örgüte ait bir terör hücresinin belirlendiği ve hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, saldırıya İsrail hedeflerine ataşlenen roketlerle yanıt verildiğini bildirirken, İsrail'in kuzeyine düzenlenen başka saldırıların da sorumluluğunu üstlendi.

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'ye açtığı savaştan bu yana İsrail ordusu ile Hamas militanları ve Lübnan sınırındaki diğer gruplar arasında sık sık askeri çatışmalar yaşanıyor. Sınırın her iki tarafındaki yerleşim yerleri saldırılarda ciddi hasar alırken, bölgeden yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi veya çatışma bölgesinden ayrılmak zorunda kaldı.

dpa / SÖ,ET

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