Lübnan: Nebatiye Belediye Başkanı İsrail saldırısında öldü

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin belediye başkanı Ahmed Halil, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında belediye binası da vuruldu. Saldırı sırasında Halil ve bazı belediye meclisi üyelerinin binada bir toplantı yapmakta oldukları kaydedildi. Saldırıda Halil dâhil beş kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda, Hizbullah militanlarının siviller arasında saklandığı alanları hedef aldıklarını öne sürdü. Ordunun açıklamasında, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Nebatiye bölgesinde onlarca terörist Hizbullah hedefini vurmuş ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde faal olan Rıdvan Gücü'nün kullandığı yeraltı altyapısını çökertmiştir" denildi.

Başbakan Mikati: İsrail kasıtlı yapıyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıları kınadı. İnsani yardım çabalarını görüşmek üzere toplanan belediye meclis toplantısını İsrail'in "kasıtlı olarak hedef aldığını" savunan Mikati, "Dünya, işgal suçları karşısında kasten sessiz kalmaktadır ve bu da saldırganlık ve suçlara devam edilmesini teşvik etmektedir" diye konuştu. Dünya ülkelerine "Lübnan halkına karşı yürütülen apaçık bir saldırganlığı caydırmaktan aciz" olma suçlaması yönelten Mikati, "Bu gerçeklik ışığında nasıl bir çözüm umut edilebilir?" diye konuştu.

İsrail'in bu haftanın başında düzenlediği hava saldırılarından birinde de Nebatiye'nin tarihi pazar alanı yok edilmişti.

Öte yandan İsrail'in düzenlediği hava saldırıları, ülkenin güneyindeki Kana kasabasında da en az 15 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail ordusu Kana'ya saldırılarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken Lübnan'ın sivil koruma kurumu 15 cesedin bina enkazından çıkarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İsrail’in yaklaşık bir yıldır Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 2 bin 300 kişi öldü. Bu can kayıplarının büyük bölümü son bir ay içinde gerçekleşti.

AFP, dpa / BÜ, CÖ