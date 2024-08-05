Lübnan için seyahat uyarısı

Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısında bulundu.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Suudi Arabistan ve Fransa'nın da aralarında olduğu birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı. Çağrılar ABD'nin bölgeye ek savaş gemileri göndermesi ve Beyrut Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına "uygun olan hangi bilet varsa" almaları çağrısı yapmasının ardından geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de İngiltere vatandaşlarına Lübnan'ı "derhal terk etme" çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da "son derece değişken bir güvenlik ortamının" söz konusu olduğunu ifade ederek Fransız vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmalarını istedi ve ülkede bulunanların "mümkün olan en kısa sürede" ülkeyi acilen terk etmelerini tavsiye etti. Fransa İran'da yaşayan vatandaşlarına da "geçici olarak ülkeyi terk etme" çağrısında bulundu.

Birçok Batılı havayolu şirketi Lübnan'a ve bölgedeki diğer havalimanların uçuşlarını askıya aldı. Katar Havayolları Doha-Beyrut seferlerinin Pazartesi gününe kadar "sadece gündüz saatlerinde" yapılacağını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance

Türk Dışişlerinden seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlara yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan uyarıda "Kıymetli Vatandaşlarımız, bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur" denildi. Bu itibarla Türk vatandaşlarından "elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları" istendi.

"Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır" denilen açıklamada "Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçen hafta Çarşamba günü öldürülmesi bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İsrail bu suikastın hemen öncesinde Beyrut'ta bir saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmüştü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bu saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu. Cumartesi günü Hizbullah'ın İsrail'e yönelik fırlattığı yaklaşık 30 füzenin hemen hepsi İsrail savunması tarafından düşürüldü.

DW / EC, BÖ

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