Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Edib başbakan oluyor

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Lübnan'da başbakanlık görevi, halihazırda ülkenin Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Mustafa Edib'e verildi.

Lübnan'ın Sesi'nin aktardığına göre, Lübnan parlamentosundaki 128 milletvekilinden 90'ı Pazartesi günü, 48 yaşındaki Edib'i başbakanlık görevine aday gösterdi. Edib parlamentoya, halihazırda meclisin en büyük Sünni bloğunun lideri olan, eski başbakan Saad Hariri tarafından önerilmişti. Meclisteki Şii bloğu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri de Edib'in adaylığına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Edib'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Edib'den soruşturmaları hızlandırma sözü

Edib, gelişmelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, hükümeti hızlı bir biçimde kuracağını ve köklü reformlar yapacağını söyledi. İçinde bulunulan zorlu zamanlarda konuşmalar, sözler ve kutlamalar için vakit olmadığını kaydeden Mustafa Edib, "Şimdi herkesin el ele vererek, tüm gücümüzle çalışma zamanı" dedi. Edib, kuracağı hükümette yetkinlik ve uzmanlığa sahip olan kişilere bakan olarak görev vermek istediğini ifade etti.

Aday gösterilmesinden kısa süre sonra, Beyrut'un patlamadan en çok etkilenen semtini ziyaret eden müstakbel başbakan Edib, felakete ilişkin soruşturmaları hızlandırma sözü verdi.

Yedi yıldır ülkesinin Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Edib, doktora seviyesinde bir hukukçu ve siyaset bilimci. Lübnan kamuoyu tarafından pek tanınmayan Edib, şu ana kadar herhangi bir siyasi görev üstlenmedi.

4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan patlamada 180'i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 6 binden fazla insan da yaralanmıştı. Lübnan'ın kısa süre öncesine kadar görev yapan son hükümeti, başkent Beyrut'ta yaşanan felaketin ardından dört hafta önce istifa etti.

dpa / BÜ,ET

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