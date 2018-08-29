 Löw: Özil′in takıma dönmesi söz konusu değil | YAŞAM | DW | 05.09.2018

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YAŞAM

Löw: Özil'in takıma dönmesi söz konusu değil

Alman futbol milli takımının teknik direktörü Joachim Löw, ırkçılık suçlamasıyla takımdan ayrılan Mesut Özil'in kadroya geri dönemeyeceğini söyledi. Löw, "Özil kapıyı bizzat kendisi kapattı" dedi.

Teknik direktör Joachim Löw ve milli takımlar menajeri Oliver Bierhoff

Teknik direktör Joachim Löw ve milli takımlar menajeri Oliver Bierhoff

Alman futbol milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, ırkçılık ve ayrımcılık suçlamalarıyla milli takımdan ayrılan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takıma dönmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Sport Bild adlı spor dergisinin sorularını yanıtlayan Löw, "Bana göre Mesut Özil net bir şekilde milli takımdan ayrıldığını açıkladı ve kapıyı bizzat kapatmış oldu. Bu nedenle geri dönmesi söz konusu olamaz” dedi.

Özil, Twitter hesabı üzerinden Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada "ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını hissettiği sürece Alman milli takımında oynamayacağını" söylemişti. Löw, bu açıklamasıyla aralık kapıyı da kapatmış oldu.

Özil'in milli takımı bıraktığını açıkladığı sırada tatilde olan Löw, "Özil'in kararını açıklama şekli ve kendisini haberdar etmemesinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu" belirtmişti. Löw'ün Özil ile görüşme çabalarının da sonuçsuz kaldığı bildirilmişti.

Mesut Özil'in milli takımdaki arkadaşlarından pek çoğu, milli formayı bırakmasının sportif açıdan bir kayıp olduğu görüşünde. Son olarak milli forvet Timo Werner, "Mesut Özil'in milli takıma dönmesinin sevindirici olacağını" söylemişti.

Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf.

Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf.

Bierhoff: Özil ile görüşmeye çalışıyorum

Alman Futbol Federasyonu milli takımlar menajeri Oliver Bierhoff da, Mesut Özil'in milli takımdan çekilmesine yol açan şartlardan üzüntü duyduğunu ve Arsenal'de oynayan Türk asıllı futbolcuyla görüşmeyi umduğunu söyledi. Funke Medya Grubu'na konuşan Bierhoff "Kendisiyle konuşma imkânı bulmayı umuyorum. Çünkü neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Kendisi ile irtibat kurup konuşmayı umuyorum” dedi.

Türkiye'de 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirdiği için seçim propagandası yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalan Mesut Özil, Dünya Futbol Şampiyonası'nın ardından Federasyon Başkanı Reinhard Griendel'e ağır eleştiriler yöneltmiş ve artık milli formayı girmeyeceğini açıklamıştı.

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw geçen hafta, Özil'e ulaşmayı başaramadığını söylemişti. Oliver Bierhoff "aralarının her zaman iyi olduğunu ancak Özil'in bu gibi yüzleşmelerden çekindiğini" söyledi.

DW, sid, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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