 Kuzey Kıbrıs′ta hükümet istifa etti | DÜNYA | DW | 13.10.2021

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DÜNYA

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner, canlı yayında hükümetin istifa ettiğini duyurarak en erken zamanda seçimlere gidilmesini istedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, bugün Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumunda (BRKT) canlı yayında yaptığı açıklamada hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı KKTC'nin Başbakanı, "En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor" dedi.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, " Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabii ki yine hükümete derken farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Saner canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti;

"Çok zor bir dönemde hükümet kurduk, dünyada Covid-19 salgınının olduğu bir dönemde, önce bir icraat hükümeti kurmayı planlamıştık. Ancak siyasi partilerden olumlu yanıt alamayınca bir azınlık hükümeti kurarak, ülkemizi bu zor şartlarda, hükümetsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık alanında ortaya koyduğumuz performansla da dünyada en iyi ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün itibarıyla görevi bırakmış bulunuyorum. Bununla ilgili istifa nedenlerini içeren yazılı bir açıklamayı az sonra basından paylaşacağız."

"Meclis çoğunluğunu kaybettik"

Saner, "Ancak bir kez daha yinelemek istiyorum. Hükümet ortaklarımızın kendi içindeki sayıyı sağlayamamaları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm milletvekilleriyle mecliste parlamentoda yer alırken, gerek Demokrat Partisi’nin kendi içindeki milletvekili sayısını sağlayamaması, gerekse Yeniden Doğuş Partisi’nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin istifa etmesiyle bugün itibarıyla mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiş bulunmaktayım" dedi.

 

DHA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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