Kuzey Kıbrıs'ta erken genel seçimler yapılıyor

Dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) erken genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00'de sona erecek. Kayıtlı 203 bin 792 seçmenin bulunduğu ülkede, 50 milletvekili seçilecek.

Erken genel seçimlerde, üç bağımsız adayla birlikte Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olmak üzere sekiz partiden 400 civarında aday yarışıyor.

Seçimlerden önce yapılan kamuoyu yoklamaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın partisi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) önde olduğunu gösteriyordu. 2020 yılında cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa çözüm için Türkiye'nin de desteklediği iki devletli çözümü savunuyor.

Ülkede seçim kampanyalarında öne çıkan konulardan biri ekonomi oldu. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi ve Türkiye'de artan enflasyon, uluslararası toplum tarafından tanınmayan KKTC'yi de olumsuz etkiliyor.

Hükümet Ekim ayında istifa etmişti

Son genel seçimlerin 2018 yılında yapıldığı Kuzey Kıbrıs'ta, halk planlanandan bir yıl önce sandık başına çağrıldı.

Ersan Saner başbakanlığındaki UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümeti, 13 Ekim 2021'de istifa etmişti. Başbakanlıktan istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduktan sonra erken seçim çağrısı yapan Saner, "Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler" nedeniyle hükümetin daha fazla görevine devam etmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı. Saner'in istifasının ardından başbakanlık görevini vekaleten UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yürütüyordu.

DHA, dpa/JD,BÜ

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