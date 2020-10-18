Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı

Kuzey Kıbrıs'ta bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,7'sini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,26'sını aldı. Böylelikle Ersin Tatar, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs'ın beşinci Cumhurbaşkanı seçildi.

11 Ekim'de yapılan seçimlerin ilk turunda Başbakan ve UBP'nin adayı Ersin Tatar oyların 32,45'ini, Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı da oyların yüzde 29,76'sını alarak ikinci tura kalmıştı.

Tatar'dan ilk açıklama

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ersin Tatar, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacağını bilerterek, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket edeceğini söyledi.

Daha ileri demokratik yaşam, ekonomik ve sosyal reformlar vaadinde bulunan Tatar, Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirirken, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de "dostluk ve barış" mesajı yolladı.

"Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye’nin bize desteğinin var olandan ileri noktaya taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim" diyen Ersin Tatar, "Kıbrıs Rum Halkı’na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum" dedi.

Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgeye, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve devlete büyük yarar sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum" diye konuşan Tatar şöyle devam etti:

"Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum.

Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız."

BM ve AB'ye mesaj

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB) de seslenen Ersin Tatar, "Adil olunuz…Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman kendi kendini idare etmekten, egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Atık kalıpların dışına çıkınız. Farklı düşününüz. Bugüne kadar izlediğiniz yol Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını sağlamadı, tam tersine engelledi. Ben ve ekibim sizlerle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmeyiniz" dedi.

Akıncı Tatar'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Sayın Tatar’a hayırlı olsun" dedi. "Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları da yapanları da biliyorsunuz, yapanlar başardı" diye konuşan Akıncı, yemin töreninden sonra görevini Tatar'a devredeceğini belirtti. Akıncı, tebrik etmek için Tatar’ı aradığını ama telefonu meşgul olduğu için konuşamadıklarını söyledi.

Bu gecenin 45 yıllık siyasi yaşamının sonu olduğunu belirten Akıncı, neden bu göreve yeniden talip olduğunu daha önce anlattığını kaydetti ve "Ama olmadı, halkımızın sonuçta çok değişik etkenler altında vardığı bir sonuç söz konusundur, bu sonucu kabullenmeliyiz ve hayırlı olmasını dilememiz gerekiyor, ben da bunu yapıyorum" diye konuştu.

Seçim sonuçlarına itiraz edecek mi?

Seçim sonucuna itirazda bulunmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Akıncı, "Arkadaşlarımızla bir konuşalım, ben genellikle itiraz etmem, sonuçlara her zaman saygı duymuş bir insanım ama bu sonuçların nasıl elde edildiğini da söylemekten çekinmem, bunu da bu süreçte hep söyledim, hepiniz yaşadınız, görmeyen duymayan kalmadı, söylemeyen de görmediğinden dolayı değil, söylemek istemediğinden, ya da çekindiğinden söylememiştir ama içinden söylemiştir" dedi.

Katılım yüzde 67,3

Kuzey Kıbrıs'ta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 18.00'de sona erdi. Yaklaşık 199 bin seçmenin kayıtlı olduğu Kuzey Kıbrıs'ta, seçimlere katılımın yüzde 67,3 civarında oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen önlemlerinin alındığı oy verme işlemleri sırasında seçmenlerin maske takması zorunlu tutuldu, ayrıca sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldivenler kullanıldı.

Tatar iki devletli çözümü savunuyor

Türk hükümetine yakınlığı ile bilinen Başbakan Ersin Tatar, seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda Kıbrıs'ta yaklaşık 50 yıldır federasyona dayalı çözümlerde başarı sağlanamadığını belirterek, seçilmesi halinde iki devletli çözümü masaya getireceğini belirtiyordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise adada Birleşmiş Milletlerin desteklediği iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözümü savunuyor. Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçlayan Akıncı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki ağırlığının azaltılmasını istiyordu.

Maraş'ın açılması

Kuzey Kıbrıs'taki seçimler, halkın sandık başına gitmesine birkaç gün kala Kapalı Maraş'ın kısmen açılmasına ilişkin tartışmaların gölgesinde yapıldı. Ekim ayı başında Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Kapalı Maraş'ın kıyı şeridinin kamuya açılacağını açıklaması tartışma yaratmasının yanı sıra, ülkede siyasi krize de neden olmuştu. Bu açıklamanın hemen sonrasında Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi oluşturdukları koalisyondan çekildiğini duyurmuş ve Kuzey Kıbrıs'ta hükümet düşmüştü.

Hangi parti, kimi desteklemişti?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda muhalefet partilerinin çoğunun Akıncı'ya desteğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akıncı'yı destekleme kararı alırken, Yeni Kıbrıs Parti (YKP) de Ersin Tatar'a oy vermeme çağrısında bulunmuştu. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, partisinin görüşünün tersine Akıncı'ya destek vermek için istifa etmişti. DP, ikinci turda Ersin Tatar'a destek verirken, Halkın Partisi (HP) ise ikinci turda seçmenlerine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı almıştı.

DHA,DW/JD,BÖ

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