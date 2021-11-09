Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adası Kıbrıs'ın kuzeyinde devlet.

Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tanınırken KKTC'nin bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Kıbrıs, 1974'ten beri KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölünmüştür. DW Türkçe'nin Kıbrıs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.