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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adası Kıbrıs'ın kuzeyinde devlet.

Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tanınırken KKTC'nin bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Kıbrıs, 1974'ten beri KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölünmüştür. DW Türkçe'nin Kıbrıs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this Sunday, Sept. 10, 2017 file photo, migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' interior ministry says on Monday, Oct. 23, 2017, larger European Union member states should take on a fairer share of the burden by accepting more migrants for resettlement from other partners on the bloc's fringes that first receive them. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi 09.11.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.
April 20, 2019 - Nicosia, Cyprus - On April 22 2019, the Selimiye mosque and the Phaneromeni Church rise on opposite sides of the capital city of Cyprus, Nicosia, or Lefkosa in Turkish, which remains divided by a United Nations green line following the 1974 occupation of Turkish forces in Northern Cyprus. Today, it is a dynamic city with Turkish Cypriots living in it s northern half and Greek Cypriots living in the southern half. While reunification talks continue, many Cyprus citizens and tourists cross the buffer zone on a daily basis to conduct business and shopping. Nicosia Cyprus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190420_zaa_n230_1585 Copyright: xDiegoxCupolox

Kuzey Kıbrıs'ta video skandalı: Siyasi kriz büyüyor 21.10.2021

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya sızdırılan özel bir video, Ada'nın kuzeyindeki kirlenmeyi gözler önüne serdi. Uzun süredir siyasi krizlerle boğuşan ülke yeni bir döneme girdi.

Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası 13.10.2021

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.
NICOSIA, CYPRUS: Self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus flag is situated on the five finger mountains in the Turkish part of Nicosia, 04 March 2004. in the divided Mediterranean island of Cyprus.Turkish Cypriot leader Rauf Denktash arrived to Turkish capital Ankara for one-day visit. Hundreds of supporters - members of several parties from across the political spectrum- were waiting for Turkish Cypriot leader Rauf Denktash at the airport to voice their backing. Cyprus is Turkish and it will stay Turkish. Holds on Denktash, wake up Turkey , chanted the demonstrators. We will not leave Cyprus to Greek Cypriots , read one of their banners. A three kilometre-long ( nearly two mile ) queue of vehicles, draped in flags of Turkey and Denktash' self-styled Turkish Republic of Northern Cyprus ( TRNC ), formed along the road outside airport, 04 March 2004. Copyright: Getty Images/AFP

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti 13.10.2021

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner, canlı yayında hükümetin istifa ettiğini duyurarak en erken zamanda seçimlere gidilmesini istedi.
FILE - In this Sunday, Oct. 15, 2017 file photo, a man sits on a beach as a drilling platform is seen in the background outside from Larnaca port, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' energy minister says ExxonMobil has discovered the third-biggest gas deposit in the world in the last two years. Announcing the results on Thursday, Feb. 28, 2019, of exploratory drilling, Energy Minister Georgios Lakkotrypis said the world class discovery offers proof of the potential for more hydrocarbon discoveries in waters off the east Mediterranean island nation that could become an alternative energy source for Europe. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de keşif faaliyetine başladı 03.10.2021

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin yaptığı uyarılara rağmen Limasol'un güneyinde araştırma gemisinin faaliyetlerini başlattı. Gemi, zeminin Girit'e bir doğal gaz boru hattı inşasına uygun olup olmadığını araştırıyor.
Schild auf Türkisch Türkische Republik Nordzypern in Nordzypern. Russland und seine Beziehungen zu Nikosia, Ankara und Nordzypern. Das Foto hat unser Korrespondent in Nikosia (Zypern) Vladimir Izotov im August 2012 gemacht.

Alman mahkemesi: Kuzey Kıbrıs AB'ye dahil değil 01.10.2021

Almanya'da mahkeme, çocukları Kuzey Kıbrıs'ta okuyan bir aileye çocuk para yardımı ödenmesini reddetti. Mahkeme, Kuzey Kıbrıs'ın fiilen AB'nin bir parçası olmadığına işaret etti.
01.12.2016 Nikos Hristodoulidis, Aussenminister Zyperns

Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor 29.09.2021

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hristodulidis Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da yeni Osmanlı siyaseti gütmekle suçladı. Hristodulidis "Türkiye’yle sorunu olmayan tek bir ülke yok" dedi.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Mahkeme: Disiplin koğuşunda ölen Uğur Kantar'a işkence edildi 22.09.2021

Kıbrıs’ta askerlik yaparken disiplin koğuşunda hayatını kaybeden er Uğur Kantar davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Kantar’ın darp edilmesi ve güneş altında kelepçeli bekletilmesinin işkence olduğu vurgulandı.

Turkish President Tayyip Erdogan and Turkish Cypriot leader Ersin Tatar attend a ceremony marking the 37th anniversary of the Declaration of Independence of the Turkish Republic of Northern Cyprus, a breakway state recognized only by Turkey, in northern Nicosia, Cyprus November 15, 2020. Mustafa Oztartan/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti 23.08.2021

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılmasına misilleme olarak Kuzey Kıbrıs yönetimindeki siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti. Listede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu bildirildi.

May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Türk Dışişleri’nden BMGK’ya Kıbrıs tepkisi 23.07.2021

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Maraş'ın açılmasını kınama kararına tepki gösterdi. Açıklamada "Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
19/07/2021*** Turkish President Tayyip Erdogan reviews a guard of honour with Turkish Cypriot leader Ersin Tatar as he arrives to the Turkish Republic of Northern Cyprus, a breakway state recognized only by Turkey, in northern Nicosia, Cyprus July 19, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

AFP: BMGK kınama kararında uzlaştı 23.07.2021

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve Maraş açıklamalarını kınayan bir karar üzerinde uzlaştığı bildirildi.
A cartoon by Turkish artist Serkan Altuniğne Source: Serkan Altuniğne

Haftanın Karikatürü 22.07.2021

Serkan Altuniğne bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs için açıkladığı "müjde"yi çizdi.
19/07/2021*** Turkish President Tayyip Erdogan reviews a guard of honour with Turkish Cypriot leader Ersin Tatar as he arrives to the Turkish Republic of Northern Cyprus, a breakway state recognized only by Turkey, in northern Nicosia, Cyprus July 19, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Erdoğan'dan "Kıbrıs Türk Devleti" çıkışı 21.07.2021

İki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde iki devletli çözüme desteğini yineleyen Erdoğan, bugünkü açıklamasında "Kıbrıs Türk Devleti" ifadesini kullandı ve egemenliğin tanınması dışında seçenek bulunmadığını vurguladı.
Turkish Cypriot leader and candidate Mustafa Akinci talks after casting his ballot at a polling station during the Turkish Cypriots election for a new leader in the Turkish occupied area in the north part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Sunday, Oct. 11, 2020. Turkish Cypriots are voting for a leader tasked with overcoming deep political chasms with rival Greek Cypriots in order to pave the way for a deal to end 46 years of ethnic division in Cyprus and quell tensions over offshore energy reserves. (AP Photo/Nedim Enginsoy) |

Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'a "gecekondu" tepkisi 21.07.2021

Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı "külliye müjdesine" tepki gösterdi. Akıncı, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez" dedi.

Turkish Cypriot leader Ersin Tatar (C-R) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C-L) wave as they take part in a parade in the northern part of Cyprus' divided capital Nicosia, in the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus, on July 20, 2021. - Erdogan vowed to make no concession as he pressed for a two-state solution for Cyprus, during a visit to the divided eastern Mediterranean island. Erdogan began a two-day visit to the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), whose independence is only recognised by Ankara. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) (Photo by IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP via Getty Images)

ABD'den Erdoğan ve Tatar'ın Maraş açıklamalarına tepki 21.07.2021

Erdoğan ve Tatar'ın Kapalı Maraş'a dair açıklamalarına AB'den sonra ABD'den de tepki geldi. Açıklamada "provokatif ve kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.
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