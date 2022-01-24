Kuzey Kıbrıs seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi birinci oldu

Dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) erken genel seçimler dün yapıldı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların hemen hemen yüzde 40'ını almayı başardı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRT) haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun partisi UBP'nin oy oranı yüzde 39,5. İkinci sıradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise oyların yüzde 32'sini kazandı. Demokrat Parti (DP) yüzde 7,4, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,6, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,3'lük oy oranına ulaştı. Bu sayılara göre KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP 2 sandalyeye sahip oldu.

200 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Kıbrıs'ta sandığa gitme oranı yüzde 57,6 olarak ölçüldü.

Seçim sonrasında Lefkoşa'da basına açıklamalarda bulunan Sucuoğlu "UBP şu anda Meclisin en büyük partisi olarak hükümeti kurma görevini büyük bir ihtimalle yarın (pazartesi) veya salı günü sayın Cumhurbaşkanı'ndan alacak parti oldu. Hükümetin zaten büyük ortağı olarak seçme girdik, muhtemelen yine büyük ortağı olarak seçimden sonraki süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

Öncelik ekonomi

Sucuoğlu, yeni hükümetin esas görevinin ekonomi olduğunu vurgulayarak, "Önce ekonomiyi düzelteceğiz. Ekonomiyi düzelttikten sonra zaten diğer konular kendiliğinden düzelir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son genel seçimlerin 2018 yılında yapıldığı Kuzey Kıbrıs'ta halk planlanandan bir yıl önce sandık başına çağrılmıştı. KKTC'de UBP, DP ve YDP'den oluşan Ersan Saner başbakanlığındaki koalisyon hükümeti 13 Ekim 2021'de istifa etmişti. Başbakanlık görevini 5 Kasım'dan beri Faiz Sucuoğlu üstlenmişti.

DW / EC, SSB

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