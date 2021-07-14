Kurum: Denize girilebilir, balık yenebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisinde bugün gerçekleşen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı sonrasında devam eden müsilaj temizleme çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Marmara'da deniz yüzeyindeki müsilajın kapladığı alanın 3,5 hektara düştüğünü söyleyen Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına, 2 bin - 2 bin 900 liraya çıkardıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmediğini de ifade eden Kurum, "Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yönelik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" diye konuştu.

Müsilaj orta bölüme çıkışmış durumda

Müsilaj problemi başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün boyunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araştırma yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, ilk 20 metrede artık müsilaj bulunmadığını, sonraki 10 metrede ise olduğunu söyledi. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede de müsilaj kalmadığını açıklayan Kurum, "Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fiziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindirici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" dedi.

Tekrar müsilaj oluşmasını engellemek için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kurum, Mart-Temmuz ayları arasında yapılan uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkardıklarını, yapılan denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon lira ceza uyguladığını söyledi. Kurum, 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettiklerini kaydetti.

Gemi atıkları için yönetmelik geliyor

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacaklarını, böylece gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacaklarını dile getirdi. Kurum, müsilajı tetikleyen faktörleri izledikleri istasyonların sayısını da 150 çıkardıkları bilgisini verdi.

DHA/HS,EC

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