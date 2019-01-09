 Kurtarma gemisine Alan Kurdi′nin adı veriliyor | AVRUPA | DW | 05.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Kurtarma gemisine Alan Kurdi'nin adı veriliyor

Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Alan Kurdi’nin adı verilecek.

Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

Sea-Eye isimli yardım örgütüne ait sığınmacı kurtarma gemisine, dört yıl önce üç yaşındayken Bodrum açıklarında ölen Suriyeli Alan Kurdi’nin adı verilecek. Sea Eye’dan yapılan açıklamada, halihazırda Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren "Professor Albrecht Penck" adlı geminin isminin değiştirileceği bildirildi. Sea-Eye Sözcüsü Gorden Isler, bu isim değişikliği ile Akdeniz’deki sığınmacılar hakkında yürütülen tartışmalarda, konunun özünün insanlar olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Isler açıklamasında, "Konumuz her gün Akdeniz’de boğulan insanlar ve onların yakınlarının yaşadığı bitmek bilmeyen acı" dedi.

Deutschland Graffiti ertrunkenes Flüchtlingskind in Frankfurt a.M. übermalt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

Sarsıcı fotoğraf

İspanya’nın Palma de Mallorca limanında yapılacak isim verme törenine Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi’nin de katılacağı ve gemiye "Alan Kurdi" adının sembolik olarak Abdullah Kurdi tarafından verileceği bildirildi. 2015 yılının Eylül ayında kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi, Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu. Alan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve sığınmacı sorununu çarpıcı bir biçimde uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

AFP / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alan bebeği unutma!

Alan 2015'te Bodrum'da kıyıya vuran küçücük cansız bedeniyle mülteci krizinin sembolü haline geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Alan'ın halası Tima Kurdi, yaşananları ve sürdürdükleri projeleri anlattı. (09.09.2018)  

Alan Kurdi artık gülümsüyor

Karaya vuran cansız bedeniyle hafızalara kazınan Alan Kurdi’nin Almanya’daki dev duvar resminin tahrip edilmesinin ardından iki sanatçı minik Alan’ı bambaşka haliyle ölümsüzleştirdi. (04.07.2016)  

Alan'ın ölüm yıl dönümünde acı bilanço

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, minik Suriyeli sığınmacı Alan Kurdi'nin cansız bedeninin Ege sahillerinde bulunmasının birinci yıl dönümünde çarpıcı veriler açıkladı. (02.09.2016)  

Benzer içerik

Das mit der niederländischen Flagge geführte Rettungsschiff Sea Watch 3 fährt etwa 3 Seemeilen vor der Küste Maltas (Hinterland) in das Mittelmeer

Malta açıklarındaki sığınmacılar karaya çıkabilecek 09.01.2019

Akdeniz’den kurtarılan ve Aralık’tan bu yana Malta açıklarında Alman yardım kuruluşlarına ait iki gemide bekleyen 49 sığınmacının Avrupa Birliği’ne girmelerine izin verildi. Sığınmacılar sekiz AB ülkesine gönderilecek.

Italien Migranten auf Rettungsschiff

Karaya çıkma izni verilmeyen sığınmacılar açlık grevinde 24.08.2018

Akdeniz’de kurtarılan ancak tutuldukları gemiden karaya çıkmak için günlerdir İtalyan hükümetinden izin bekleyen sığınmacılar açlık grevinini sürdürüyor.

EINSCHRÄNKUNG IM TEXT BEACHTEN! Dieses Bild soll nur als Artikelbild zum Kommentar des Chefredakteurs gebucht werden Türkei Bodrum Aylan Kurdi

Alan bebeği unutma! 09.09.2018

Alan 2015'te Bodrum'da kıyıya vuran küçücük cansız bedeniyle mülteci krizinin sembolü haline geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Alan'ın halası Tima Kurdi, yaşananları ve sürdürdükleri projeleri anlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

Kurtarma gemisine Alan Kurdi'nin adı veriliyor

Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Alan Kurdi’nin adı verilecek. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  