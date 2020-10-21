 Kurallara uymayan Çek Sağlık Bakanı′ndan istifası istendi | AVRUPA | DW | 23.10.2020

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AVRUPA

Kurallara uymayan Çek Sağlık Bakanı'ndan istifası istendi

Korona önlemlerinin sertleştirildiği Çekya'da Başbakan Babis, salgın kurallarına uymayan Sağlık Bakanı Prymula'nın istifasını istedi. Prymula, kapalı olması gereken bir restoranda siyasetçilerle buluşmuştu.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula

Çekya'da salgın kuralları hükümet içinde krize neden oldu. Başbakan Andrej Babis, korona kurallarına uymayan 56 yaşındaki Sağlık Bakanı Roman Prymula'dan istifasını istedi. İstifa etmemesi durumunda Prymula'yı kendisinin görevden alacağını söyleyen Babis, Bakan'ın yaptığı hatalı davranışın "affedilemez" olduğunu ifade etti.

Çekya Sağlık Bakanı, hükümetin korona kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Blesk adlı Çek gazetesi, Bakan'ın siyasetçilerle kapalı olması gereken lüks bir restoranda buluştuğunu yazmış ve Bakan, restorandan maskesiz bir şekilde çıkarken görüntülenmişti. Çekya'da restoranlar bir buçuk haftadır vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapalı tutuluyor.

Eleştirilerin ardından davranışı nedeniyle özür dileyen Prymula, söz konusu restoranda iktidardaki ANO partisinin Meclis Grup Başkanı Jaroslav Faltynek'le bazı konuları konuşmak üzere kahve içtiğini söylemişti.

Ancak bu açıklamayı tatmin edici bulmayan muhalefet ve iktidar partisinin sosyal demokrat koalisyon ortağı, Prymula'nın bu skandalın sonucunu çekmesini ve istifa etmesini istemişti. Sosyal demokrat İçişleri Bakanı Jan Hamacek, kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu ve hükümetin kurallarına saygı duymayan hiç kimsenin kabinede olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Korona vakalarının en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Çekya'da korona önlemleri yeniden geçen haftadan bu yana sıkılaştırıldı. Tekrar kapatılan restoranlar, siparişleri saat 22.00'ye kadar sadece açık olan bir pencereden teslim edebiliyor.

dpa / HS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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