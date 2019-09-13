 Kulp Belediyesi′ne kayyum atandı | TÜRKİYE | DW | 17.09.2019

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TÜRKİYE

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine kayyum atandı. Diyarbakır Valiliği, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde 12 Eylül'de yedi kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözaltına alınıp, dün gece beş kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı.

Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada, HDP'li Belediye Başkanı Taş'ın "'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarını esas olarak başlattılan soruşturma" neticesinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili yasalar uyarınca geçici bir tedbir amaçlı  görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 12.09.2019

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur Mahallesi'nde bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 12.09.2019

5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'a bağlı Kulp'ta yedi kişinin öldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay dün tutuklanmıştı.

Emniyet birimleri içinde sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından Kulp Belediyesi ve HDP Kulp İlçe Başkanlığında arama yapmış, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el koymuştu.

31 Mart seçimlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde HDP yüzde 49,97, AKP yüzde 40,07 oy almıştı. 

DHA,DW/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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