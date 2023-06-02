Kulislerde bakanlıklar için adı geçen isimler kimler?

Erdoğan'ın milletvekili seçilen bakanlara yeni kabinede kapıları kapadığı öğrenildi. Maliye Bakanlığı için Mehmet Şimşek'in, İçişleri için Muhterem İnce'nin, Dışişleri için de Hakan Fidan'ın adı geçiyor.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başkent Ankara'da siyaset yeni kabinenin açıklanmasına odaklandı. 2 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde yeni kabinesini kamuoyuna açıklayacak. Mevcut durumda 17 kişilik kabinenin yeni kurulması beklenen bakanlıklarla 18 ya da 19'a çıkabileceği ifade ediliyor. Yeni kabinenin atanmasıyla milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemininden sonra Anıtkabir'i ziyaret etmesi, ardından da Beştepe'deki göreve başlama törenine katılacak. Bu törene madenciler, depremzedeler, işçiler, her kesimden çalışan ile çok sayıda devlet başkanı davet edildi. Cumhur İttifakı ortakları ile AKP milletvekilleri de tam kadro törende olacak. Bu törenin ardından Erdoğan, yemin törenine izlemek için gelen yabancı hükümet ve devlet başkanları onuruna yemek verecek. Erdoğan'ın yeni kabinesini bu yemek sonrası, akşam 21:00 ila 22:00'de bir basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor. Yeni bakanlar Pazar günü yemin ederek görevlerine başlayacak. İlk kabine toplantısının da Pazartesi yapılması planlanıyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) isimler kabinede yer almayacak. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de böyle bir talep iletilmediği kaydedildi.

Ancak kabinede Milli Görüş kökenli bir ismin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kabinede bölgesel ve AKP içerisindeki dengelerin gözetileceği ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer alması beklenmiyor Fotoğraf: DHA

Bakanlar milletvekili olarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesi kabinesinde yer alan bakanları milletvekili adayı yapma kararı almıştı. Mevcut bakanlardan sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı olmadı. Bu iki isim dışında Fuat Oktay, Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Murat Kurum, Bekir Bozdağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Nurettin Nebati, Mahmut Özer, Mustafa Varank, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu ve Vahit Kirişçi milletvekili oldu. Akar ve Soylu'nun ise yeniden kabineye girecekleri iddia ediliyordu.

Ancak DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre son yapılan ve bakanlara veda edilen Çarşamba günkü kabine toplantısında Erdoğan, hiçbir milletvekilinin bakan olarak devam etmesini düşünmediğini açıkladı. Bunu ilkesel bir karar olarak duyuran Erdoğan'ın böylece Akar ve Soylu başta olmak üzere tüm bakanlara kapıyı kapattığı ifade edildi. Erdoğan'ın bu kararı Bahçeli ile görüşmesinde de değerlendirdiği kaydediliyor.

Milletvekillerinin bakan yapılmaması kararında TBMM'deki kritik dağılım etkili oldu. AKP'de 3-4 vekil azalması durumunda komisyonlarda birer üyelik kaybı yaşanma ihtimali ortaya çıkıyor. Ayrıca RTÜK üyeliğinde de bir kişi kaybediliyor. Daha önce de benzeri bir durum olmuş ve Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması ile AKP kaybettiği RTÜK üyeliğini yeniden kazanmıştı. Meclis dağılımında tek milletvekilinin dahi benzeri dengelerde etkisi oluyor.

Mehmet Şimşek'in de yeni kabinede yer alması bekleniyor Fotoğraf: picture-alliance/AA/Y. Ozturk

Bakanlıklar için kimlerin adı konuşuluyor?

Erdoğan'ın üç kez görüştüğü Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bloomberg'in haberine göre Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Ancak ekonomi yönetimini belirlemede Şimşek'e ek yetkiler verileceği de belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre yerel seçimler yaklaşırken ekonomide olumlu hava oluşmasının sonuçları etkileyebileceği üzerinde duruluyor.

İstanbul Milletvekili olarak seçilen Süleyman Soylu'dan boşalacak İçişleri Bakanlığı için en güçlü aday Anayasa Mahkemesi üyesi Muhterem İnce. İnce, daha önce bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Bir süredir İçişleri için MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da adı geçiyordu. Ancak bu göreve İnce'nin gelmesinin daha büyük olasılık olduğu ifade ediliyor.

Merak edilen bakanlıklardan bir diğeri de Dışişleri Bakanlığı. Bu makam için İbrahim Kalın'ın da adı geçse de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bu görev için daha kuvvetli olduğu belirtiliyor. Fidan'dan boşalacak MİT Başkanlığı'na ise İbrahim Kalın'ın atanacağı konuşuluyor. Kalın'dan boşalacak Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Başdanışmanlık için ise adı geçen isimlerin başında eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç geliyor.

Hakan Fidan'ın Dışişleri koltuğuna oturacağı konuşuluyor Fotoğraf: picture-alliance/AA/K. Kaynak

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Çağrı Erhan da kabine için gündeme gelen isimler.

Kabine ile birlikte İletişim Başkanlığı'nda da bir değişim olacağı ifade ediliyor.

Meclis'te kimler görev alacak?

AKP'de Meclis'te görev alacak isimler de netleşmeye başladı. Bakanlıktan milletvekilliğine geçen isimlerin komisyon başkanlıklarında görev alması bekleniyor. Meclis Başkan adaylığı için ise en güçlü isim Numan Kurtulmuş. Meclis başkan adayının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

AKP, Meclis Grup Başkanı olarak Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Grup Başkanvekillikleri için de Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu belirlendi. Zengin, özellikle İstanbul Sözleşmesi konusunda yaptığı açıklamaların ardından AKP tabanında tepki görmüştü. Abdülhamit Gül ise Milli Görüş tabanında sevilen isimler arasında yer alıyor.

AKP'nin yeni grup başkanı Abdullah Güler, 2019'da İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminin yenilenmesinde aktif rol alan isimler arasında. Güler, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu Okçular Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olan isimlerden.

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