 Kulaçoğlu ve Gülseven serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 19.05.2020

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TÜRKİYE

Kulaçoğlu ve Gülseven serbest bırakıldı

Ayvalık'ta Pazar günü gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ile gazeteci Hakan Gülseven savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Kulaçoğlu ve Gülseven'in serbest bırakılmasına hükmetti.

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Balıkesir Ayvalık'ta Pazar günü gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ile gazeteci Hakan Gülseven serbest bırakıldı.

Kulaçoğlu ve Gülseven bugün savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Avukat Tamer Doğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Müvekkillerimiz Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilmiştir. Henüz tutuklanma gibi bir karar yok. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler... Şimdi orada savunma yapacaklar" dedi.

Avukat Doğan akşam saatlerinde Kulaçoğlu ve Gülseven'in serbest bırakıldığını duyurdu.

 

Kulaçoğlu Maliye Bakanı Berak Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı 2013 yılında Albayrak'a ait olduğu iddia edilen e-postaların hacklenmesi ile ilgili olarak daha önce gözaltına alınmıştı.

Avukat Tamer Doğan müvekkillerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasından serbest bırakıldığını ancak "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından Balıkesir Savcılığı'na sevk edildiğini duyurmuştu. Doğan daha sonra da müvekkillerinin terör örgütü üyeliği ile de suçlandığını açıklamıştı.

Avukat Doğan, Kulaçoğlu'nun Ülke TV'de "ailesinin 50 kişiyi götürebileceği" şeklindeki açıklamasıyla tartışmalara neden olan Sevda Noyan'a bağlantılı olarak gözaltına alındığını yazmıştı.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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