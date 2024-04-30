Kudüs'te İsrail polisine saldıran Türk öldürüldü

Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldıran 34 yaşındaki Türk vurularak öldürüldü. Saldırganın Kudüs'te turist olarak bulunduğu belirtiliyor.

Kudüs'te İsrail sınır polisine bıçaklı saldırıda bulunan bir Türk vurularak öldürüldü.

İsrail güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, Salı günü Kudüs eski şehir merkezinde meydana gelen olayda 34 yaşında olduğu belirtilen saldırganın bir polisi bıçakla yaraladığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganın polislere arkadan saldırdığı, polisler tarafından yere düşürüldükten sonra üzerine ateş açıldığı görülüyor. Saldırganın olay yerinde öldüğü bildirildi.

Saldırı sonrası İsrail polisi çevrede arama yaptı. Fotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS

İsrail basınında çıkan haberlerde saldırganın 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan olduğu belirtildi. "ynet” adlı haber sitesi saldırganın Kudüs'e Pazartesi günü Ürdün üzerinden turist olarak giriş yaptığını bildirdi.

Olay, Gazze savaşı nedeniyle İsrail-Türkiye ilişkilerinin gerginleştiği bir döneme denk geldi.

dpa/TY,BK

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